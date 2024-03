Larifari lädt zu Vinyl-Party

„Larifari“ lädt am Samstag, 30. März, um 20 Uhr zur nächsten Vinyl-Party in den Bocksaal ein. Dieses Mal befinden sich Kai-Uwe Krause und Ralf Manthei an den Reglern. Wie immer gibt es Sound von AC/DC bis ZZ Top, Abba bis Zappa und Elvis bis James Brown. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter wwww.Larifari-ev.de.