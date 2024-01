Lanzenhofen bleibt noch lange ein geteiltes Dorf

Knapp vier Jahre sind inzwischen vergangen, seit der Leutkircher Gemeinderat beschlossen hat, den Bahnübergang in Lanzenhofen aufzulösen und als Ersatz in der Nähe eine neue Brücke zu bauen. Während der geschlossene Übergang das Dorf schon lange in zwei Teile trennt, ist weiter offen, wann die Brücke tatsächlich gebaut wird. Wie die Stadtverwaltung berichtet, ist aufgrund naturschutzrechtlicher Belange nun doch ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren notwendig.

Für Kröten werden Tunnel gebaut, für das Wild Grünbrücken über die Autobahn und für die Menschen? Anwohner

Das schrieb ein betroffener Anwohner bereits 2021 in einem Leserbrief. Der Anwohner wurde durch den geschlossenen Bahnübergang abrupt von seinen Nachbarn auf der anderen Seite des Dorfes getrennt. Wann im Fall von Lanzenhofen die Ersatzbrücke „für die Menschen“ kommt, ist auch drei Jahre später noch unklar.

Keine Aussage zum Zeithorizont

„Aufgrund des laufenden Verfahrens kann aktuell keine nähere Aussage zum Zeithorizont getroffen werden“, erklärt Thomas Stupka, der bei der Stadtverwaltung Leutkirch unter anderem für die Pressearbeit zuständig ist, dieser Tage auf die entsprechende Anfrage der Redaktion. Im Mai 2023 bestand noch die Hoffnung, dass ein umfassendes Planfeststellungsverfahren – das standardmäßig etwa beim Bau oder Änderungen von Autobahnen, Flugplätzen oder Seilbahnen zum Einsatz kommt – trotz Fragen im Bereich des Naturschutzes umgangen werden kann.

Aus dieser Hoffnung wurde allerdings nichts. Das zuständige Regierungspräsidium Tübingen (RP), das damals von einer erheblichen Beeinträchtigung eines FFH-Gebietes durch das Bauprojekt sprach, hat demnach eine andere Rechtsauffassung.

„Aufgrund verschiedenster Rückfragen und Einwände aus dem Umfeld hat das RP in Absprache mit dem Landratsamt Ravensburg, Bau- und Umweltamt, entschieden, dass die naturschutzrechtlichen Belange belastbar nur über ein Planfeststellungsverfahren beschieden werden können“, so Stupka.

Grundstückseigentümer sind bereit

Zumindest die Fragen rund um den für das Projekt nötigen Grunderwerb seien aktuell insofern geklärt, als „dass sich alle Grundstückseigentümer bereiterklärt haben, ihre Flächen für die anstehenden Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen“. Konkrete Verträge würden aber erst geschlossen, wenn die Maßnahmen von den Naturschutzbehörden bestätigt worden sind.

Mit Blick auf das weitere Verfahren erklärt Stupka, dass nun als maßgeblichen Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens ein von der Stadt Leutkirch beauftragtes Büro für Landschaftsplanung den sogenannten Landschaftspflegerischen Begleitplan, kurz LBP, zu der geplanten Baumaßnahme erarbeitet.

„Die als Vorabzug vorliegenden Unterlagen wurden seitens der Bauverwaltung überarbeitet und ergänzt.“ Zum LBP müssten nun noch die Maßnahmenblätter fertiggestellt, die Alternativenprüfung angepasst und die FFH-Verträglichkeitsprüfung auf den gleichen Stand wie der LBP gebracht werden.

Oberste Priorität

Auch wenn es derzeit nicht möglich sei, einen Zeithorizont für die Umsetzung der Maßnahme zu nennen, betont Stupka, dass das Projekt bis hoch zum RP oberste Priorität habe.

Alle am Projekt Beteiligten arbeiten mit Nachdruck daran, dass die notwendigen Unterlagen zeitnah und vor allem umfänglich erarbeitet und zur Genehmigung vorgelegt werden können. Thomas Stupka

Hintergrund des Schließens des Bahnübergangs 2020 war das Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Bereits Anfang 2021 protestierten etliche Bürger mit einer Unterschriftenaktion gegen die Schließung, die Lanzenhofen teilt und auch für Bewohner umliegender Ortschaften größere Umwege bedeutet. Wunsch der Bürger war ein Fußgängerüberweg am alten Bahnübergang. Das sei aber gleich aus mehreren Gründen nicht möglich, hieß es dazu aus der Stadtverwaltung.

Damals war aber zumindest die Rede davon, dass, wenn alles glattläuft, die als Ersatz gedachte neue Brücke über die Schienen zwischen der Ortschaft und Unger bis Ende 2021 stehen könnte. Als Grund, dass es dazu nicht kam, verwies die Stadtverwaltung im Herbst 2022 auf zuerst stockende Grundstücksverhandlungen und dann naturschutzrechtliche Einwände von Anwohnern.

Der Stand 2021

Zu diesem Zeitpunkt hoffte man im Leutkircher Rathaus darauf, dass die noch offenen Punkte zum Naturschutz bis zum Jahresende 2022 vollständig geklärt sind und ein Baubeginn im Frühjahr 2023 möglich ist.