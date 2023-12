Land fördert Erhalt von Kulturdenkmalen mit 208.090 Euro

Im Rahmen der dritten und letzten Tranche des Denkmalförderprogramms 2023 fließen 208.090 Euro vom Land in den Wahlkreis Wangen-Illertal. Gefördert werden die Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Martinus in Erolzheim mit 164.540 Euro sowie die Instandsetzung beziehungsweise Restaurierung der Kirche St. Wolfgang in Aichstetten mit 43.550 Euro.

Als eines von nur wenigen Ländern unterstützt Baden-Württemberg seit über 40 Jahren Denkmaleigentümer beim Erhalt ihrer Denkmale. Private Antragsteller können für Maßnahmen an ihrem Kulturdenkmal eine Förderung von 50 Prozent erhalten, Kirchen und Kommunen 33 Prozent. Finanziert wird das Denkmalförderprogramm überwiegend aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.