Kunst, Wein und Schafe bei der VHS Leutkirch

An der Volkshochschule Leutkirch starten in den kommenden Woche neue Kurse. Um Anmeldung wird gebeten.

Ein Zine-Kunst-Workshop findet am Samstag, 9. März, von 10 bis 17 Uhr im Atelier Leprosenhaus statt. Zines sind kreativ gebastelte „Low-Tech“-Kurzmagazine, die Geschichten erzählen. Wie diese leichte Kunstform, die keine Vorerfahrung braucht, funktioniert, zeigt Ricarda Wallhäuser.

Ebenfalls im Atelier Leprosenhaus bietet Bernhard Göser am Sonntag, 10. März, von 18 bis 21 Uhr „Drink and Draw“ an. Inhalt des Abends sind gemeinsames Malen und Zeichnen für erfahrene Künstler wie auch für Neueinsteiger, Austausch, Gespräche und Getränke, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Mit den Schafen durch den Sommer“ heißt ein besonderes Angebot für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Über sieben Nachmittage, verteilt bis Oktober kann in der Schäferei Falkenhof (Arnach) eine Schafherde begleitet werden. Los geht es am Donnerstag, 14. März, wenn die neu geborenen Lämmer Mittelpunkt des Geschehens sind.

Am Freitag, 15. März finden drei Veranstaltungen statt, zu denen noch Plätze frei sind:

Am Abend (17.30 bis 20 Uhr) bietet Elfriede Jaschik ein Seminar mit dem Titel „Endlich wieder gut schlafen - für viele ist das nur ein Traum!“ an. Die erfahrene Dozentin vermittelt dann theoretisches Wissen, effektive Entspannungstechniken, leicht erlernbare Übungen und gibt Tipps und Tricks für Alltag und Nächte.

Am Nachmittag (13.30 bis 17.30 Uhr) findet ein Kochkurs mit Monika Diepolder-Manthei statt. Dann dreht sich alles um Rezepte für die Ostertage, die mit dem Thermomix kreiert werden können. Auf dem Programm steht ein feines Menü und kleine Gerichte für ein Buffet.

Noch wenige Plätze gibt es für ein Weinseminar (18.30 bis 21.30 Uhr) mit Weinexperte Niko Nimmerrichter mit dem Titel „Italiens Süden - das alte Oenotria?“ Im Mittelpunkt stehen spannende Rebsorten und faszinierende Weine der Region und deren Inseln.

Am Samstag, 16. März, bietet Manuela Kunz einen „Wohlfühlnachmittag für Frauen“ an (14 bis 17 Uhr), bei dem Bewegen, Atmen und Entspannen auf dem Programm stehen.

Anmeldung