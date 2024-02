Bewegung in der Leutkircher Kneipenszene: In der Oberen Vorstadtstraße gibt es zwei neue Lokale. Das Havanna wird diesen Freitag, 1. März, von neuen Pächtern eröffnet.

Die neue „Hock nei Bierbar“ daneben hat ihren Betrieb bereits vor einigen Wochen aufgenommen. Die Redaktion hat mit beiden Betreibern über ihr jeweiliges Konzept gesprochen.

Öffnung Anfang Februar

„Bis jetzt bin ich zufrieden“, sagt Bujar Zekaj, Chef der „Hock nei Bierbar“. Er hat seine neue Bar in der Oberen Vorstadtstraße 11 Anfang Februar eröffnet. Der Pachtvertrag lief zwar schon länger, so Zekaj - deswegen wurde auch die Außenbeschilderung bereits vor mehreren Monaten angebracht - aber sie mussten noch auf Genehmigungen warten.

Als „Glück“ bezeichnet es Zekaj, dass die Öffnung Anfang des Monats direkt in die heiße Phase der Fasnet fiel. „Da war gleich viel los“, erzählt er. Seit dem Ende der Fasnet sei es wieder etwas ruhiger, vor allem unter der Woche.

Bujar Zekaj, Chef der neuen „Hock nei Bierbar“, ist mit den ersten Wochen durchaus zufrieden. (Foto: Patrick Müller )

Sein Zwischenfazit nach den ersten Wochen fällt trotzdem positiv aus. So freue er sich, dass das Publikum bisher bunt gemischt ist. „Wir haben überwiegend ruhige und nette Gäste“, sagt er.

Und das solle auch so bleiben, betont er. Jeder solle gerne zu ihnen kommen, das sei ihm wichtig. Bisher habe das gut funktioniert, größere Probleme habe es nicht gegeben.

Das Konzept beschreibt er als „gemütliche Kneipe“, die am Abend auch länger aufhat. „Früher war in Leutkirch um 22 Uhr ja alles tot“, so Zekaj. Er selbst komme ursprünglich nicht aus der Gastronomie, sondern sei Dachdecker/Spengler.

Die neue „Hock nei Bierbar“ von außen. (Foto: Patrick Müller )

In diesem Handwerk ist er neben der Kneipe auch weiterhin aktiv, erzählt er. Deswegen sei es auch nicht schlimm, wenn am Monatsende beim Lokal erst mal eine schwarze Null steht.

Empfohlene Artikel Sportsbar Gleich mehrere neue Geschäfte haben in Leutkirch eröffnet q Leutkirch

Vor der neuen Bierbar war in den Räumen eine Sportbar beheimatet. Auch Zekaj möchte hier zukünftig auf den Bildschirmen wieder Fußballspiele übertragen.

Mit Blick auf die hohen Kosten der dafür nötigen Abos warte er aber noch etwas ab, bis die Kneipe ins Laufen gekommen ist. „Aber kommen soll das auf jeden Fall. Schließlich fragen auch die Gäste immer wieder mal danach.“

Auch Havanna öffnet wieder

Nur ein paar Meter weiter, in der Oberen Vorstadtstraße 7, eröffnet an diesem Freitag, 1, März, eine weitere Bar, wie die neue Betreiberin ankündigt. Ab dann möchte Klementina Kiseli dem Leutkircher Kultclub Havanna wieder Leben einhauchen.

Die Kißleggerin berichtet, dass eine eigene Kneipe schon immer ihr Traum gewesen sei. Erfahrung in der Gastronomie habe sie etwa durch die Arbeit in einer Bar in Wangen gesammelt.

Das Havanna soll diesen Freitag erstmals wieder öffnen. (Foto: Patrick Müller )

Ihr geplantes Konzept: Eine Kneipe, in der geraucht werden darf und wo man entspannt ein Bier trinken kann, so Kiseli. Auch zwei Spielautomaten sind aufgestellt.

Unterstützt werde sie dabei von mehreren Bekannten, die auch beim kurzen Pressegespräch dabei sind. Einer von ihnen erklärt, dass im Havanna dann an den Wochenenden die Musik auch mal lauter aufgedreht werden wird.