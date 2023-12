Künstler Robert Koenig ist verstorben

Der britische Künstler Robert Koenig ist im November gestorben und wurde am 6. Dezember in seiner britischen Heimat beigesetzt. Er hatte in Leutkirch 2013 die große Skulpturenausstellung „Odyssey“ auf dem Gänsbühl gezeigt und die „Lilo-Figur“ geschaffen, die seither als wichtiger Teil der Leutkircher Gedenkkultur gilt.

Vor genau zehn Jahren - im Jahr 2013 - gab es in Leutkirch eine aufsehenerregende Ausstellung: Als erste Stadt in Deutschland wurden Holzfiguren des britischen Künstlers Robert Koenig die „Odyssey“ gezeigt.

Zwei Monate lang haben 41 überlebensgroßen Figuren den Leutkircher Gänsbühl zum Blickfang gemacht. Viele Interessierte aus der Stadt aber auch aus der weiteren Umgebung haben die Ausstellung besucht. Mit seiner 42. Figur, die er während der zwei Monate in Leutkirch aus einer Linde von der Wilhelmshöhe schnitzte, griff Robert Koenig das Schicksal der Lilo Gollowitsch auf - jenes jüdische Leutkircher Mädchen, das mit nur 17 Jahren im Konzentrationslager Auschwitz umgebracht wurde.

Für die drei Meter hohe Holzfigur „Lilo“ wird jedes Jahr von einer anderen Leutkircher Schule die Patenschaft übernommen. Immer zum Volkstrauertag wird die Skulptur an eine andere Schule weitergegeben. Dadurch ist das Werk Robert Koenigs in Leutkirch präsent und die Skulptur zu einer wandernden Gedenkstätte geworden, die an die Vergangenheit erinnert und dem Vergessen entgegensteht.

„Wir erinnern uns sehr gerne an die wunderbare Odyssey-Ausstellung, bei der auch ‚Lilo‘ geschaffen wurde. Ihre Bedeutung erstreckt sich weit über die Ausstellung hinaus und nimmt bis heute einen bedeutenden Platz in unserem kollektiven Gedächtnis ein. Die Nachricht vom Tod von Robert Koenig macht uns daher sehr betroffen. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie“, so Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

Wie seine Familie mitteilt, ist Robert Koenig am 14. November nach einem mutigen Kampf gegen ein Glioblastom verstorben.