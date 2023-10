Künftige Anwohner eines Flüchtlingsgebäudes haben Fragen

Der Landkreis will nahe der Leutkircher Säntisstraße eine Unterkunft für bis zu 78 Geflüchtete erstellen. Wie der Leutkircher Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle in der Kreistagssitzung andeutete, gab es deshalb in dieser Woche eine Veranstaltung für Anwohner in einem Umkreis von etwa 200 bis 300 Metern. Auf Nachfrage erklärt das Stadtoberhaupt, dass dabei unter anderem die Pläne für das Gebäude und das Betreuungskonzept vorgestellt wurden.

Von Seiten der Bürger habe es viele Fragen gegeben. Auch zahlreiche Ängste und Sorgen seien benannt worden. So hätten Bürger zum Beispiel wissen wollen, ob ausschließlich Familien in das neue Gebäude einziehen werden. „Wir wissen nicht genau, wer kommt“, sei ein wesentlicher Teil der Antwort gewesen. Allerdings hat der Landkreis nach Angaben von Henle zugesagt, „ganz schwierige Geflüchtete“ an andere Standorte zu verlegen.

„Wir ducken uns nicht weg“

Ob die Verantwortlichen garantieren können, dass es keine Vorfälle im Zusammenhang mit den Geflüchteten geben wird, habe indes ein anderer Anwohner gefragt. „Wir können nichts garantieren“, erwiderte OB Henle. Aber man werde alles dafür tun, um das zu verhindern.

Weitere Bürger hätten sich darüber beschwert, dass sie nicht befragt wurden, wie sie zu einem Gebäude für Flüchtlinge nahe der Säntisstraße stehen. Dazu erläutert der Oberbürgermeister, dass auch die Städte und der Landkreis nicht gefragt wurden. Die Menschen seien einfach zugeteilt worden. „Wir ducken uns nicht weg, aber die Unterbringung ist unsere gesetzliche Pflicht. Wir haben keinen Spielraum“, betonte Henle auf SZ-Anfrage.

Bei einer von einer Besucherin initiierten Umfrage hätten schließlich alle an der Versammlung teilnehmenden Bürger die Hand gegen diese Unterkunft gehoben.