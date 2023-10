Kriminalprävention auf der Bühne

„Man traut sich ja kaum noch auf die Straße“ ‐ so oder so ähnlich denken viele ältere Bürgerinnen und Bürger über die unzähligen Berichte über Straftaten, ohne dabei zu wissen, dass sie, um Opfer eines Vergehens zu werden, nicht einmal das Haus verlassen müssen. Der sogenannte „Enkeltrick“ und Varianten davon, sind eine immer weiterverbreitete und besonders hinterhältige Form des Betruges, die den älteren Menschen in ihrem vertrauten Heim widerfahren kann.

Die Theaterprojekte der Gruppe „dieTheaterExperten“ helfen den Senioren, solche Täuschungen zu erkennen, informieren über die Gefahr, lehren das richtige Verhalten bei derartigen Anrufen und verhindern so künftig das Gelingen eines Betruges. Das Seniorennetzwerk Leutkirch-Aichstetten-Aitrach lädt alle Interessierten zu einem unterhaltsamen Theaterbesuch am Montag, 23.Oktober, um 15 Uhr in die Festhalle in Leutkirch ein. Im Rahmen dessen werden Inhalte zur Kriminalprävention besonders eindrucksvoll und lebendig vermittelt werden.

Bei dieser Aufführung ist zudem ein Präventionsbeamter des zuständigen Polizeipräsidiums Ravensburg anwesend, der Fragen beantwortet, konkrete Beispiele nennt und sich als persönlicher Ansprechpartner vorstellt.

Die Veranstaltung ist für die Besucher kostenfrei. Sie wird durch den Lions-Club, die Pflegebegleiterinitiative der Aktion „Herz und Gemüt“ und den Pflegestützpunkt unterstützt. Informationen zur Veranstaltung erteilt Sabine Bracciale vom Pflegestützpunkt unter 07561/98203501.