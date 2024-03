Kräftige Investition in den Erhalt von Bundes- und Landesstraßen

In den Erhalt des Straßennetzes und die Sanierung von Brücken im Südwesten sollen 2024 mehr als 380 Millionen Euro investiert werden. Davon profitiert auch der Landkreis Ravensburg, durch die geplante Fahrbahndeckenerneuerung der L318 Friesenhofen-Haselburg, die Instandsetzung der Brücke über die Eschach bei Friesenhofen und den Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke über die Eschach bei Leutkirch-Haselburg.

„Die Landesregierung investiert seit Jahren massiv in den Bestand von Straßen und Brücken. Unser Schwerpunkt liegt klar auf Sanierung und Erhalt vor Aus- und Neubau von Straßen. Diese Linie wollen wir beibehalten“, betonen die Landtagsabgeordneten Petra Krebs und Raimund Haser in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Sanierung von Straßeninfrastruktur ist ein Gebot der Vernunft. Es ist klüger, Schäden so früh wie möglich zu beseitigen, als das Problem auf die lange Bank zu schieben“, sagen die beiden Wahlkreisabgeordneten. „Für die Straßen und Brücken im Land heißt das: Wenn wir heute zügig sanieren, müssen wir später kein Steuergeld in eine vielfach kostspieligere grundhafte Sanierung oder Ersatzbrücken stecken.“

Die Bagger und Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter können nun im Landeskreis Ravensburg anrücken. Die geplante Baulänge der Fahrbahndeckenerneuerung Friesenhofen-Haselburg beträgt 3,63 Kilometer. Durch die Erneuerungsmaßnahmen wird die Verkehrssicherheit erhöht und die wirtschaftliche Infrastruktur im Landkreis Ravensburg gestärkt, so Haser und Krebs abschließend.

Im Sanierungsprogramm 2024 werden landesweit insgesamt mehr als 300 neue Maßnahmen umgesetzt: Für den Erhalt von Bundesstraßen stehen voraussichtlich 221 Millionen Euro zur Verfügung, für Landesstraßen rund 165 Millionen Euro. Zum Programm gehören vor allem Fahrbahn-Erneuerungen sowie die Ertüchtigung von Brücken.