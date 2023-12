Konzerte zum Jahreswechsel in St. Martin in Leutkirch

Trompeter Hans Jürgen Huber (rechts) und Kirchenmusikdirektor Franz Günthner an der Orgel begrüßen das neue Jahr musikalisch. (Foto: Chr. Dorsch )

Mit einem fulminanten musikalischen Feuerwerk wollen der international tätige Trompeter Hans Jürgen Huber und Kirchenmusikdirektor Franz Günthner an der Orgel das alte Jahr beschließen und das neue begrüßen. Mit einer bunten Mischung aus ganz besonderen und erlesenen Kompositionen möchten die beiden Musiker die Zuhörer verzaubern und in das neue Jahr begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

