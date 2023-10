Konzept zur Wärmeversorgung in Leutkirch vor dem Abschluss

Bis zum Jahresende haben die Großen Kreisstädte in Baden-Württemberg noch Zeit, um einen kommunalen Wärmeplan vorzulegen. Darin wird vor allem beschrieben, wie bis zum Jahr 2040 eine klimaneutrale Wärmeversorgung erreicht werden kann ‐ unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort. Der Fahrplan soll den Kommunen selbst, aber etwa auch den Bürgern zur Orientierung dienen.

Das Leutkircher Konzept befindet sich offenbar auf der Zielgeraden: „Unsere kommunale Wärmeplanung ist weitgehend abgeschlossen. Sie wird voraussichtlich im November im Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt“, teilt Thomas Stupka, bei der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, auf SZ-Anfrage mit. Deshalb gehen die Verantwortlichen im Rathaus davon aus, dass die Strategie fristgerecht zum Jahresende dem Regierungspräsidium Tübingen vorgelegt werden kann.

Analyse ist „nicht ganz einfach“

Weil das Thema „insgesamt doch sehr komplex“ sei, sei es „nicht ganz einfach“, eine solche Analyse zu erstellen, erklärt Stupka.

Besonders aufwändig ist die Zusammenstellung der notwendigen Datengrundlagen. Hier geht es um Energieverbrauchsdaten, um Heizungssysteme und um Gebäudedaten. Erst auf einer guten Grundlage kann eine fundierte Wärmeplanung erstellt werden. Thomas Stupka

Ein wichtiger Baustein des Konzeptes ist das Fernwärmenetz, das Leutkirch bereits im südlichen Stadtbereich besitzt. Dabei wird Energie von einer zentralen Heizquelle an mehrere Abnehmer verteilt. Die Leitungen sollen in den nächsten Jahren umfangreich erweitert werden. Dadurch könnten „wichtige Teile aus der kommunalen Wärmeplanung kurz- bis mittelfristig“ bereits umgesetzt werden, teilt Stupka mit. Das Konzept verschwinde im Rathaus demnach nicht einfach in einer Schublade. Vielmehr würden wichtige Ausbauschritte zeitnah umgesetzt.

Innenstadt kommt ab 2025

In diesen Tagen sind unter anderem Gebiete nahe der Isnyer Straße, das Schul- und Sportzentrum sowie die Bereiche Öschweg II oder Storchengärten mit Fernwärme versorgt. „Aktuell ist die Erschließung der Gebäude in der Sudeten- und Danziger Straße geplant“, erklärt Stupka. Ab dem kommenden Jahr sollen dann ‐ ausgehend vom Bahnhofsareal ‐ sukzessive weitere Gebiete bis hin zur Innenstadt angeschlossen werden.

Auch Teile des Pflasters der Altstadt werden zur Verlegung der Fernwärme-Leitungen in den kommenden Jahren wohl aufgerissen. Offen ist derzeit noch, ob dort im Rahmen dieser Arbeiten ‐ die frühestens 2025 beginnen ‐ auch bauliche Maßnahmen zur Veränderung der Verkehrssituation umgesetzt werden.

Pfleiderer will Abwärme liefern

Vor rund einem Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt Leutkirch die Fernwärme kräftig ausbauen soll. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sprach von einem „großen Schritt zur ökologischen Wärmeversorgung“. Der Ausbau der Leitungen übernimmt vor allem die Stadt. Nach Fertigstellung soll das Netz an das Unternehmen KWA (Kraft-Wärmeanlagen) verpachtet werden, das dann wiederum für den Betrieb zuständig ist.

Die Firma Pfleiderer kündigte damals bereits an, mittelfristig Abwärme aus der industriellen Produktion in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Die Bauarbeiten für die entsprechende Verbundleitung sollen nach Angaben von Stupka Anfang des kommenden Jahres beginnen.