Seit Jahresbeginn ist für den Bau von Photovoltaik–Freiflächenanlagen am Rand von Autobahnen kein Bebauungsplan mehr nötig. Voraussetzung dafür: Die betreffende Fläche ist nicht weiter als 200 Meter von der Fahrbahn entfernt. Dadurch sinkt der Einfluss von Kommunen auf die Planung der PV–Anlagen.

Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle machte im SZ–Gespräch vor einigen Monaten deutlich, was das für Leutkirch bedeutet: Entlang der A 96 gibt es 500 Hektar an Flächen, auf die die Gesetzesänderung Auswirkungen haben könnte. Diese werden aktuell häufig landwirtschaftlich genutzt. Grundsätzlich sei die neue Regelung durchaus „nachvollziehbar“. Schließlich brauche man dringend einen Schub für mehr erneuerbare Energien, meinte das Stadtoberhaupt.

Wunsch nach Agri–PV–Anlagen

Henle befürchtete zuletzt als eine mögliche Folge allerdings, dass an vielen Stellen entlang der A 96 „normale“ PV–Module und keine Agri–PV–Anlagen — bei denen die Flächen weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden können — installiert werden. Dabei können sich die Verwaltung und viele Stadträte diese Variante auf Leutkircher Gebiet gut vorstellen. Das haben auch mehrere Debatten im Gemeinderat zu diesem Thema gezeigt.

Gleichzeitig äußerte der Landesbauernverband nach der Gesetzesänderung gewisse Sorgen vor einem „Wildwuchs“ von PV–Freiflächen auf landwirtschaftlich genutzten Bereichen, weil Projektierer noch stärker auf diese Gebiete drängen könnten.

Gebaut wurde bisher nicht

Gebaut wurde an Leutkircher Streckenabschnitten der A 96 seit Jahresbeginn allerdings nicht. Wie die Stadtverwaltung nun auf Anfrage mitteilt, seien im Rathaus derzeit aber „konkrete Überlegungen“ für zwei mögliche PV–Anlagen bekannt. Bislang sind allerdings keine Bauvoranfragen oder Bauanträge gestellt worden. Ein vollständiges Baugenehmigungsverfahren sei auch nach dem neuen Gesetzesentwurf weiterhin nötig. Dabei sind zum Beispiel Aspekte des Natur– und Artenschutzes zu beachten.

Wie sich das Interesse möglicher Projektträger in den kommenden Jahren entwickeln wird, sei für die Verwaltung kaum vorhersehbar. In der Regel würden sich großflächige PV–Anlagen erst ab einer bestimmten Flächengröße lohnen. Die Parzellen entlang der Autobahn seien an vielen Stellen hingegen eher klein bemessen.

Verschiedene Eigentümer

Hinzu komme, dass die Flächen vielen unterschiedlichen Eigentümern gehören.

„Von einem Projektierer ist bekannt, dass er bei Gesprächen mit Grundeigentümern nicht erfolgreich war“ Stadt Leutkirch

Zahlreiche Bereiche entlang der Autobahn würden weiterhin zur Futtermittelerzeugung für einen Milchviehbetrieb benötigt.

Bei Agri–PV–Anlagen kann die Fläche unter den Solarmodulen zum Beispiel für die Beweidung mit Schafen oder Jungrindern genutzt werden — und wird damit der Landwirtschaft nicht komplett entzogen. Ohne Bebauungsplan könne die Stadt und der Gemeinderat den Bau solcher Varianten allerdings nicht mehr verbindlich regeln, sondern nur noch an die Grundstückseigentümer und Projektierer appellieren, erläuterte OB Henle.