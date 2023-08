Eingebettet in das Altstadt–Sommerfestival Leutkirch findet auch in diesem Jahr wieder die klassische Soiree im Kinderheim St. Anna statt. Los geht es am Sonntag, 13. August, im Teehaus um 17 Uhr.

Das Programm startet laut Ankündigung mit einem Arrangement von Michel Nowak, dem „Einzug der Gladiatoren“. Das Ensemble besteht aus den Musikern Sandra Bodenmüller, Rosmarie Hepp–Lander, Jana Lau sowie Christoph Kuon. Kuon wird als Moderator auch durch die Soiree führen.

Die Veranstaltung findet nur bei trockener Witterung statt, der Eintritt ist frei.