KKSV Karsee feiert Medaillengewinne

Bei der deutschen Meisterschaft im Parabogenschießen der Amateure ist auch der KKSV Karsee dabei gewesen. Die drei Schützen waren in Bergkamen (Nordrhein–Westfalen) wieder sehr erfolgreich.

114 Bogenschützen aus dem Bundesgebiet hatten sich für die diesjährigen Meisterschaften qualifiziert. Der KKSV Karsee war als kleinster Verein mit drei Teilnehmern vertreten. Dabei galt es zwei deutsche Meistertitel zu verteidigen. Der Samstag gehörte den über 60 Blankbogen– und Compoundschützen. Bei strahlendem Sonnenschein und wenig Wind waren die äußeren Bedingungen hervorragend. In der Klasse Compound Seniorinnen A AB gelang Elisabeth Hofmann eine starke Leistung in der ersten Halbzeit. Da sie das Leistungsniveau in der zweiten Hälfte halten konnte, wurde sie mit Saisonbestleistung deutsche Meisterin. Birgit Huber, Recurve Seniorin AB aus Leutkirch, wurde am Sonntag in der Klasse Recurve Bronzegewinnerin. Harald Hofmann beendete den vierstündigen Wettkampf in der Klasse Compound Senioren AB mit einem siebten Rang in der Einzelwertung und einer Bronzemedaille in der Mannschaftswertung. Somit waren alle Schützen aus Karsee wieder erfolgreich in den Medaillenrängen.