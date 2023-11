KITA Zwergenhaus ruft zu Spendenaktion auf

Die Kindertagesstätte DRK Zwergenhaus ruft seit einigen Jahren in der Adventszeit zu einer Spendenaktion zu Gunsten des Isnyer Tafelladens auf. Unter dem Motto „Isnyer für Isnyer - eine Kleinigkeit, die von Herzen kommt“ wurden bisher KITA-intern Spenden gesammelt. „Wir möchten bedürftigen Menschen, ob jung oder alt, zur Weihnachtszeit eine kleine Freude bereiten“, so Einrichtungsleiterin Maria Placzek. In diesem Jahr hat sich das Team der Erzieherinnen dafür entschieden, den Aufruf an die Bürgerschaft zu richten. In der Woche vom 4. bis 8. Dezember können Geldspenden im DRK Zwergenhaus, Spitalhofweg 30/8, abgegeben werden. „Wir machen uns im Anschluss auf den Weg in den Isnyer Einzelhandel sowie die Gastronomie und wandeln die Spenden in Gutscheine um“, erzählt Maria Placzek, „die Übergabe der Gutscheine an den Tafelladen wird wieder ein ganz besonders schöner Termin sein.“ Das Team des Tafelladens freut sich schon darauf Familien mit Berechtigungsschein ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Informationen zur Aktion