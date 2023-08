Kindertag in der Leutkircher Altstadt kommt an

Was für die Großen die K4–Nacht ist, ist für die Kleinen der große Kindertag: Der Höhepunkt des Altstadt–Sommerfestivals (Also). Auch in diesem Jahr war die Altstadt am Donnerstag bereits ab dem frühen Vormittag wieder entsprechend gut gefüllt. Für die Kinder gab es zahlreiche Stationen und das hochwertigen Programm auf der Rathausbühne sorgte auch bei den Erwachsenen für Begeisterung.

Bei seinen Auftritten schaffte es der Ballonkünstler und Entertainer Tobi van Deisner, dass neben den Kindern auch die Mamas, Papas, Omas und Opas gespannt auf die Bühne schauten. Der aus dem TV bekannte Künstler verstand es immer wieder perfekt, sein Publikum, egal ob Groß oder Klein, miteinzubeziehen. Bei seinen insgesamt drei über den Tag verteilten Aufführungen war auf und vor der Bühne Action.

Jongleur und Entertainer

Viel Applaus für seine Darbietungen bekam auch der Jongleur und Entertainer Daniel Hochsteiner. Auch beim seiner Show gab es immer wieder staunende Gesichter. Kein Wunder: Der „meist ausgezeichneten Tempo–Tennis–Jongleur der Gegenwart“ trat laut seiner Künstlerwebsite unter anderem bereits im Programm des Chinesischen Staatszirkus auf.

Für Stimmung auf der Rathausbühne sorgten dazu am sonnigen Nachmittag außerdem die Kids von Bliems Bunter Bühne. Neben dem Bühnenprogramm gab es über die Altstadt verteilt die Klassiker wie Kinderkarussell und Hüpfburg, auch der Schminkstand war durchgehend beliebt. Wer wollte, konnte sich bei einer Fahrt mit dem Bummelzug einen Überblick verschaffen — und begegnete dabei unter Umständen dem Gefährt von Orry, dem Maskottchen von Center Parcs, begegnen.

Kirschkernweitspuken und Schokokusswurfmaschine

Weitere Angebote: Torwandschießen, Kirschkernweitspuken, Löschwassereinsatz mit der Jugendfeuerwehr Friesenhofen und Schokokusswurfmaschine. Viel los war auch bei der rollenden Kinderturnwelt in der Kornhausstraße. Alle Angebote aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, so viele waren es. Dank der Sponsoren waren diese sehr günstig oder sogar teilweise kostenlos.

Fröhliche Gesichter gab es auch am Abend zuvor. Am Mittwochabend fand auf dem Hof der Gemeinschaftsschule die letzte Vorstellung beim Open–Air–Kino auf dem Programm. Nachdem in diesem Jahr witterungsbedingt nicht alle geplanten Filme gezeigt werden konnten, war bei der Vor–Premiere des neuen Eberhofer–Films „Rehragout–Rendezvous“ der Kinohof zum Abschluss nochmals voll, für Film und Organisation gab es viel Applaus.