Kinderfestkonzert von Cantabile Leutkirch ist eine Bereicherung

Musik und Poesie. Was für ein dankbares Thema, dem sich der Kammerchor Cantabile im Rahmen des Leutkircher Kinderfestes widmete!

Sobald gesungen wird, verbinden sich Sprache und Klang, verrät uns Musik, was sich hinter Worten verbirgt. Dann vermag uns eine Botschaft direkter zu erreichen. Sie erhält Zugang zu Gefühlen, berührt unsere Seele.

Eindringlich gestaltet

Joseph von Eichendorffs Gedicht „In einem kühlen Grunde“ ist uns als Volkslied vertraut. Wie sich das Mühlrad immer weiter dreht, das Leiden an zerbrochener Liebe uns mitnimmt, dem armen Verlassenen nur noch der Wunsch nach Grabesstille bleibt. Chorleiter Stefan Deuschle führte die elf Sängerinnen und elf Sänger in dieser Vertonung von Max Reger durch die eindringlich gestalteten fünf Strophen.

„Entflieh mit mir“ und „Es fiel ein Reif“ sind zwei Gedichte von Heinrich Heine. Sie berührten den 25–jährigen Felix Mendelssohn. Erneut geht es um Liebe und Trennungsschmerz, sodann um Flucht und Tod in der Fremde. Goethes „Auf dem See“ bescherte dem Dichter und dem nachempfindenden Tonsetzer ein Naturerlebnis: Auf einem wiegenden Kahn sieht er „tausend schwebende Sterne, welche Nebel trinken...“ Und wie schön lässt sich das in Töne fassen und schließlich mit Inbrunst singen!

Zeitgenössische Komponisten

Nach dem Ausflug in die Zeit der musikalischen Romantik standen zwei zeitgenössische Komponisten auf dem Programm. Der renommierte US–Amerikaner Daniel Elder (geb. 1986) mit „Serenity“, seiner selbst verfassten Naturlyrik „Soft as the sunset's silver shadow on the sea“ und wieder ganz der Blick nach innen: „Still the soul... hear the heart … live the love“.

Emil Raberg aus Schweden (geb. 1985) vertonte „The Tyger“, ein Gedicht von William Blake aus dem 18. Jahrhundert. Mit erfrischender Verve gelangen dem Chor in beiden Kompositionen nach zarten Pianissimo–Partien eruptive Forte–Passagen. Zudem genossen sie es, den Reiz von Sekundreibungen auszukosten, einem typischen Merkmal moderner Chorliteratur. Strahlend klar erhob sich in einem Solo der Sopran von Anette Jakob.

Die Fantasie beflügelt

Mitwirkender in diesem Konzert war der Gitarrist Kihang Lee, Lehrer an der hiesigen Jugendmusikschule. Zuerst solo in einer Komposition des Spaniers Mario Castelnuovo–Tedesco, das auf ein Gemälde von Francisco de Goya anspielt. Auch in dieser vituos dargebotenen Komposition gibt es die Fantasie beflügelnde spannungsvolle Akkorde.

Zusammen mit dem Chor musizierten sie schließlich vier Stücke nach Texten von Federico Garcia Lorca. Sie stammen aus „Poema del Cante Jondo“, übersetzt ein „tiefer Gesang“, als einer ernsten Variante des Flamenco.

Wehmütiger Abschied

Zum Abschluss des Konzerts noch eine Neuentdeckung: Von der 1979 geborenen US– Komponistin Elaine Hagenberg „A Farewell“ (ein Lebewohl), ein anrührendes Lied nach einem Gedicht der Schauspielerin Frances Anne Kemble aus dem 19. Jahrhundert. Auch hier wieder Naturlyrik, in der wehmütig Abschied genommen wird. Beim versunkenen Träumen von hellen Hügeln, waldigem Tal und einem verwunschenen Brunnen.

Poesie und Musik auch hier einander suchend und wohlklingend vereint. Oh ja, im ausverkauften Cubus war das eine Bereicherung für alle! Nicht vergessen werden darf der Mitwirkende Rolf Waldvogel. Seine Moderation war ein wichtiges, erhellendes Bindeglied zwischen den einzelnen Darbietungen.