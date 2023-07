Kinderfest lockt die Leutkircher auf die Wilhelmshöhe

Wenn Kinderfest ist, ist auf der Leutkircher Wilhelmshöhe stets etwas geboten. So auch am Montag beim bunten Nachmittag für Jung und Alt. Zahlreiche Attraktionen sowie kulinarische Spezialitäten rundeten das von Kindern gestaltete Programm auf einer kleinen Showbühne im Biergarten des Festplatzes ab.

Offiziell eröffnet wurde von der Stadtkapelle Leutkirch, bevor es auf der Bühne von kleinen Kindern nur so wimmelte. Selbstverständlich gehörte gleich zu Beginn der Aufführungen das gemeinsame Singen der traditionellen Kinderfesthymne „Froh herbei — wolkenfrei“ dazu. Viel Beifall gab’s dafür. Auch für die folgenden Darbietungen kassierten die Kinder viel Applaus.

Waghalsige Sprünge

Gleich nebenan haben sich die Drittklässler der Grundschule am Oberen Graben sowie der Gemeinschaftsschule in Geschicklichkeitsspielen gemessen. Zahlreiche Fahrgeschäfte und sonstige Angebote luden teilweise zu abenteuerlichen Aktionen ein. Darunter unter anderem ein Riesenrad, welches die Besucher in die Höhe über Leutkirch transportierte. Ein Bungee–Trampolin verhalf dazu, waghalsige Sprünge zu machen. Großer Andrang herrschte auch an einer Losbude, bei der es so einigen Kitsch zu gewinnen gab.

Fotos: Gisela Sgier und Steffen Lang

„Wer die Wahl hat, hat die Qual“ hieß es an den zahlreichen Essenständen, die ihre kulinarischen Spezialitäten zum Verzehr anboten.

Stolze Verwandte

Nach einem recht verregneten Sonntagabend auf der Wilhelmshöhe hatte der Kinderfestmontag am frühen Vormittag mit dem Schulkonzert auf dem Marktplatz. Viele Zuhörer — darunter sicherlich zahlreiche stolze Eltern und Großeltern — waren gekommen, und auch fast jeder, der den Wochenmarkt besuchte, blieb zumindest für kurze Zeit einmal stehen, um zuzuhören.

Den Auftakt machte die Bläserklasse 5/6 des Hans–Multscher–Gymnasiums unter Leitung von Markus Kuhlmann. Der Chor der Otl–Aicher–Realschule, verstärkt von einigen Eltern, unter Leitung von Gertrud Hiemer–Haslach setzte das Programm fort. Danach folgte der Auftritt des Blasorchesters der OAR, geleitet von Sandra Bodenmüller und Verena Samland. Den Abschluss des kurzweiligen Vormittags gestaltete die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu mit mehreren Ensembles.