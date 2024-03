Kinder- und Jugendkleiderbasar in Friesenhofen findet am 27. April statt

Der Verein Familien Leben Friesenhofen lädt zum Kinder- und Jugendkleiderbasar ein. Dieser findet am Samstag, 27. April, von 9 bis 11.30 Uhr statt. Schwangere mit Mutterpass dürfen bereits ab 8.30 Uhr stöbern.

Neben Bekleidung werden auch Spielzeug, Bücher und Babyzubehör angeboten. Außerdem gibt es eine Naturtextilien- und Handmade-Ecke. Im Basarcafé gibt’s Kaffee und Kuchen.

Der Verein Familien Leben Friesenhofen bietet in Friesenhofen Workshops und Aktivitäten um die Natur und das Leben im Jahreskreis an. Der Erlös des Bazars fließt in einige dieser Projekte und wird speziell gemeinnützigen Zwecken zugeordnet. So finden im Jahr unter anderem Veranstaltungen für Kinder mit einem Outdoorexperten statt.

Weitere Informationen unter www.familienlebenfriesenhofen.de