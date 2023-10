Kerzen für den Welthospiztag auf dem Bauern- und Wochemarkt

In dunklen Stunden spenden Kerzen Trost, Licht und Wärme. Wenn am 14. Oktober, dem Welthospiztag, abends in vielen Fenstern ein Hospizlicht leuchtet, ist das ein starkes Zeichen der Solidarität mit allen in ambulanten Hospizgruppen und stationären Hospizen tätigen Menschen, teilt die Leitung der St.-Elisabeth-Stiftung mit. Es symbolisiert auch Verbundenheit mit verstorbenen und sterbenden Menschen und deren Angehörigen.

Auf dem Bauernmarkt sind die Kerzen gegen eine Spende am Samstag, den 7. Oktober, zu bekommen, auf dem Wochenmarkt zwei Tage später. Dekoriert sind sie mit der Aufschrift „Gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, aber wir können ein Licht anzünden.“ Die Spenden kommen der ambulanten und stationären Hospizarbeit in Leutkirch zugute.