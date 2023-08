Keine Nachfolge: Leutkircher Hebamme hört auf

Rund 7000 betreute Frauen in 30 Jahren: Sabine Schenkel ist in sehr vielen Leutkircher Familien als leidenschaftliche Hebamme bekannt. Vor wenigen Tagen hat sich die 67-Jährige in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seither ist die Hebammenpraxis „Salutaris“ in den Räumen des ehemaligen Leutkircher Krankenhauses geschlossen. Eine Nachfolge ist nicht in Sicht.

Sabine Schenkel war 30 Jahre lang als Hebamme in Leutkirch tätig. Nun geht sie in den Ruhestand. (Foto: Patrick Müller )

Einerseits falle der Abschied schon schwer, gesteht Sabine Schenkel. „Weil die 30 Jahre eine sehr bedeutsame Zeit waren.“ Ganze Generationen von Leutkircherinnen durfte sie vor, während und nach der Entbindung begleiten. Zuletzt sogar solche Frauen, die mit ihren Müttern bereits im Rahmen ihrer eigenen Geburt von Schenkel betreut wurden. Auf der anderen Seite freut sich die Seibranzerin aber auch darauf, nun ihre Ruhe und die Freizeit genießen zu können.

Schenkel sieht ein Problem

Ein Wermutstropfen ist allerdings die fehlende Nachfolge. „Wir haben seit Januar versucht, jemanden zu finden“, erklärt Schenkel. Die Praxis wolle sich allerdings keine Hebamme „ans Bein binden“, meint sie. Ein Grund dafür sieht die 67–Jährige in der Bürokratie, die über die Jahre immer weiter zugenommen habe und mittlerweile „60 bis 70 Prozent“ ihrer gesamten Arbeitszeit einnehme. „Früher waren das vielleicht zehn Prozent“, schätzt Schenkel. Mittlerweile müsse jeder kleinste Schritt sorgfältig dokumentiert werden.

Ob mit oder ohne Hebammenpraxis sieht die Seibranzerin auf die Stadt Leutkirch ein großes Problem zukommen. Denn:

Es gibt insgesamt zu wenige Hebammen. Sabine Schenkel

Vier bis fünf Vollzeitstellen könne eine Kommune in dieser Größe gut vertragen, vermutet Schenkel. Davon ist man in Leutkirch derzeit allerdings ein gutes Stück entfernt. Und auch die Hebammen in umliegenden Gemeinden seien bereits gut ausgelastet.

Beruf müsste attraktiver sein

Um den Beruf wieder attraktiver zu machen, müssten sich nach Einschätzung von Schenkel die Rahmenbedingungen verbessern. Dazu zählt sie neben dem geringeren organisatorischen Aufwand zum Beispiel auch eine bessere Bezahlung.

Sabine Schenkel kam im Mai 1993 nach Leutkirch und war dort zunächst im ehemaligen Kreiskrankenhaus als Hebamme tätig. Später betrieb sie an der Unteren Grabenstraße das Geburtshaus, das 2013 aufgegeben wurde. Seither leitete sie die Hebammenpraxis im ehemaligen Krankenhaus.