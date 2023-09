Auf der Baustelle zur neuen Mohrenbrücke ist diese Woche wieder Bewegung: Nachdem zuletzt aufgrund anhaltende Regenfälle ein Baustopp nötig wurde (SZ berichtete), laufen die Arbeiten wieder.

Durch die Wassermassen, die vergangene Woche über die Eschach durch die Baustelle transportiert wurden, sei es an dieser zu keinen größeren Schäden gekommen, wie Matthias Aßfalg, Sprecher des Regierungspräsidiums Tübingen (RP), gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet.

Keine größeren Schäden

„Nachdem sich der Wasserstand in der Eschach über das vergangene Wochenende wie prognostiziert wieder gesenkt hat, wurde die Baustelle am Montag zunächst inspiziert. Dabei wurden keine größeren Schäden infolge des erhöhten Abflusses festgestellt“, blickt Aßfalg zurück. Im Anschluss sei die Baustelle von Anlandungen und Schlamm befreit worden und die bereits vor dem Baustopp hergestellten Gründungsbauteile wurden gereinigt.

Vor dem Brückenunterbau auf der Innenstadtseite wurden demnach in den vergangenen Tagen bereits eine Wasserhaltung, ein sogenannter Fangedamm, mit Sandsäcken und einem Lehmschlag hergestellt, um den notwendigen Arbeitsraum zu schaffen und die Arbeiten am Widerlager — so der Fachbegriff für den Unterbau am Übergang — wieder aufzunehmen. „Aktuell werden die Schalelemente eingebaut“, so Aßfalg weiter zum aktuellen Stand.

Arbeiten laufen wieder

Mit diesem Arbeitsschritt seien die „regulären“ Arbeiten bereits wieder voll im Gange. Als nächster Schritt folge dann das Herstellen der Widerlager.

Danach gefragt, wie groß die zeitliche Verzögerung durch den Baustopp ausfallen wird, erklärt Aßfalg: „Die ungeplanten Arbeiten und der vorübergehende Baustopp haben die Maßnahme zurückgeworfen, alle am Bau Beteiligten versuchen die Maßnahme jedoch schnellstmöglich abzuwickeln und den Zeitverzug aufzuholen.“ Im besten Fall kommt es demnach zu gar keinem Verzug infolge der Regenfälle.

Hochwasserrückhaltebecken gefüllt

Wegen diesen mussten die Arbeiten auf der Baustelle Anfang vergangener Woche eingestellt und Sicherungsarbeiten im Baustellenbereich vorgenommen werden. Die Baubehelfe im Bereich der Eschach wurden zurückgebaut und die verlegten Stahlrohre aus dem Flussbett entfernt. Außerdem wurden die Böschungen gesichert.

Über mehrere Tage wurde das Hochwasserbecken bei Urlau so betrieben, dass der Abfluss in der Eschach zum Schutz der Baustelle deutlich verringert wurde. Als das Becken dann zu etwa 80 Prozent gefüllt war, wurde die baustellenbedingte Entlastung eingestellt und der Abfluss in der Eschach auf das Normalniveau erhöht. Durch die rechtzeitig ausgeführten Rückbau– und Sicherungsmaßnahmen konnten die Wassermassen ohne Hindernis an der Baustelle ablaufen.