Kater Max sucht ein Zuhause

Kater Max wartet in der Tierauffangstation in Leutkirch auf neue Besitzer. Er sehr lieb und verschmust, auch Kinder mag er gerne. Er wird auf 6 bis 8 Jahre geschätzt und ist bereits kastriert und gechipt. Er wünscht sich ein Zuhause als Einzelprinz mit Freigang. Kontakt zur Tierauffangstation in Leutkirch unter Telefon 0174/5487466.