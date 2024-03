Kammermusikforum in der Leutkircher Festhalle

Bühne frei für junge Talente! In der Reihe Kammermusikforum musizierten am Dienstag Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) in der Leutkircher Festhalle. Zu zweit zu dritt oder in größeren Gruppen erprobten musikbegeisterte Heranwachsende ihr Können.

Angeleitet und betreut von Lehrkräften der JMS, sei es zugleich eine Art Generalprobe für den anstehenden Wettbewerb „Jugend musiziert“, teilte Zweigstellenleiterin Katrin Hegele mit. Erfreulich abwechslungsreich bunt war die Auswahl der Stücke. Nicht nur Bereiche der Klassik waren vertreten, auch Folk, Pop, Filmmusik und Rock gehörten dazu.

Kluge Atemführung und dynamische Abstufungen

Simone Buchbinder (Saxophon) zeigte in einer Händel-Sonate, wie kluge Atemführung und dynamische Abstufungen gelingen können. Unter den Solistinnen aufhorchen ließ Mia Merk (Klarinette) mit einem Sonatensatz von Camille Saint-Saëns, ebenso Celia Schalekamp (Oboe), wie sie souverän allerlei spieltechnische Verzierungen in einem Oboenkonzert von Alessandro Marcello meisterte. Am Piano begleitete hier und in weiteren Nummern Lehrerin Anni Poikonen.

Auf dem Bösendorfer-Flügel des Saales bewiesen Sara Maria Nitz und Marco Lottenburger mit Edvard Grieg und Frédéric Chopin ihr solistisches Talent. Sara Maria Nitz und Lenja Aicher servierten mit ihren vier Händen ganz pfiffig einen „Türkischen Spaß“ (nach Mozarts „à la turca“) von Michael Proksch (geboren 1958). Gar sechshändig wurde es mit Marie Ruess, Leni Marka und Marco Lottenburger, als sie von Christopher Norton (1953) „Gliding“ und von Mike Cornick (1947) „Bénodet Breeze“ mitreißend schwungvoll musizierten.

Die Ensembles

Zu den Ensembles: Der Titel „Nichts hält uns auf“ (Ingo Höricht, 1955) passte zu den tapfer einheitlich ihre Bögen schwingenden Juniorstreichern, angeleitet von Claudia Kessler. Ein irischer Folkdance „Reel“ folgte. Mit viel musikalischem Gespür ging das Gitarrenensemble (Leitung Michael Veser) ans Werk: „Blind Mary“, der Titel vom irischen Barockmeister Turlough O' Carolan. Beim Filmhit „Pretty Woman“ sah man ihren Gesichtern an, dass nicht nur das Publikum schmunzelnd an Szenen aus der Love Story mit Richard Gere und Julia Roberts dachte.

Zur JMS-Band gehören Leni Marka, Luca Junker, Luis Schwarzwälder, Noah Oer de Almeida und Simon Hofbauer. Mit ihrem Leader Jakob Veser griffen sie durchaus rockig in die Saiten: „Footloose“ (Kenny Loggins) und gar „Narcissistic Psychopath“ von der mitwirkenden 17-jährigen Leni Marka. Gespielt wurde auch „Gimme Shelter“ der Rolling Stones.