Kam es nahe der A96 zu einer Vergewaltigung?

Ein 39-Jähriger soll im Februar auf einem Schotterparkplatz nahe der A96 zwischen Aitrach und Leutkirch eine Frau vergewaltigt haben. Ein entsprechender Gerichtsprozess hat nun vor dem Ravensburger Landgericht begonnen. Angesetzt sind vier weitere Verhandlungstage.

Der Angeklagte und sein mutmaßliches Opfer ‐ beide stammen aus Afghanistan ‐ kannten sich offenbar seit einigen Jahren. Der Beschuldigte sagte vor Gericht aus, dass die beiden seit längerer Zeit eine Affäre gehabt hätten. Mehr noch: Der bereits verheiratete Mann und Vater mehrerer Kinder gab an, dass er seine Geliebte zur „Zweitfrau“ nehmen wollte.

Als die Leutkircherin laut Anklageschrift das Angebot ablehnte, soll er sie vergewaltigt und ihr anschließend gedroht haben. Der 39-Jährige bestreitet die Vorwürfe. In seiner Version ist von einem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr die Rede.

Frau soll kurzzeitig geflohen sein

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte der Frau in den vergangenen Jahren regelmäßig mit Fahrdiensten ausgeholfen haben. Er habe die Hoffnung gehabt, die mutmaßlich Geschädigte zu seiner Zweitfrau nehmen zu können. Auch am Abend des 8. Februars seien die beiden zu einem Supermarkt nach Memmingen gefahren.

Auf dem Rückweg über die A96 habe der Beschuldigte, der seit Ende 2015 in Deutschland lebt, einen Parkplatz angesteuert, um zunächst mit seiner möglichen Geliebten zu sprechen. Laut Anklageschrift beteuerte er, sie zu lieben und fragte sie erneut, ob sie seine Zweitfrau werden wolle. Als sie dies zum wiederholten Mal ablehnte, soll er ihr klargemacht haben, dass sie jetzt Sex mit ihm haben müsse.

Hämatome und Schürfwunden

Als sie sich weigerte, soll der Angeklagte seinem mutmaßlichen Opfer zunächst das Handy aus der Hand gerissen haben. Der Frau sei es gelungen, aus dem Auto zu steigen und in Richtung der nahegelegenen A96 zu fliehen. Der 39-Jährige soll ihr hinterhergelaufen und sie zurück ins Auto gezerrt haben. Auf der Rückbank sei es dann zur Vergewaltigung gekommen. Die Leutkircherin habe laut Staatsanwaltschaft aus Angst mehrfach hyperventiliert und mehrere Hämatome sowie Kratz- und Schürfwunden erlitten.

Bevor der Angeklagte die mutmaßlich Geschädigte zurück nach Leutkirch fuhr, soll er unter anderem damit gedroht haben, sie umzubringen, wenn sie ihn nicht heiratet. Ebenfalls Teil der Anklage ist ein Vorfall, der sich im April auf einem Spielplatz ereignet haben könnte. Dort soll der Afghane eine 16-Jährige sexuell genötigt haben. Wie sich am ersten Verhandlungstage herausstellte, wird dem 39-Jährigen zudem in einem anderen Gerichtsverfahren offenbar vorgeworfen, als Schleuser tätig gewesen zu sein.

Angeklagter berichtet von Streit

Der Angeklagte beteuerte in seiner Aussage vor dem Landgericht, dass es keine Vergewaltigung gegeben habe. Er bestätigte, dass er an jenem Abend mit seiner „Geliebten“ auf besagtem Parkplatz an der A96 gehalten habe. Nach einem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hat es in seiner Version der Ereignisse einen Streit gegeben, weil ein anderer Mann anrief, mit dem sich die Leutkircherin mehrfach getroffen haben soll. Sie habe noch im Auto gar verkündet, diesen anderem Mann heiraten zu wollen.

Daraufhin sei der Angeklagte nach eigener Aussage „zurecht“ wütend geworden und habe sie dazu aufgefordert, 4000 Euro zurückzubezahlen, die er ihr zuvor für diverse Zwecke geliehen haben will. Im Anschluss habe der Angeklagte die Frau dann nach Hause gefahren.

Der 39-Jährige kam mit seiner Familie Ende 2015 nach Deutschland. Auch nach rund acht Jahren kann der Angeklagte kaum Deutsch. Ein Dolmetscher übersetzt im Gerichtssaal Wort für Wort. Weil er in seiner Heimat nie eine Schule besucht habe, könne er weder Lesen noch Schreiben. Auch eine Berufsausbildung besitzt der Beschuldigte nicht. Zuletzt sei es ihm gelungen, auf 450-Euro-Basis zu arbeiten.