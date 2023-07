Junge Musiker aus aller Welt kommen nach Leutkirch

Es begann als Projekt von vier befreundeten Musikern — und wurde mit den Jahren ein Meisterkurs mit großem Renommee: Die Sommerakademie Leutkirch bringt seit 2004 alljährlich im Hochsommer 30 bis 50 junge Instrumentalisten aus aller Welt nach Leutkirch, wie Karl–Anton Maucher berichtet. Der Leutkircher VHS–Leiter ist der organisatorische Leiter der Akademie. Die künstlerische Leitung hat der international renommierte Bratschist Roland Glassl inne.

Anfänge in Isny

Glassl ist von Anfang an dabei, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt. Mit Anfang meint Glassl die Phase in Isny. Zusammen mit den anderen jungen Musikpädagogen Holger Spegg (Ludwigsburg, Klavier), Christoph Schickedanz (Hamburg, Violine) und Mathias Beyer–Karlshoj (Kopenhagen, Violoncello) hatten die Meister– und Kammermusikkurse in Zusammenarbeit mit der Europaakademie der musischen und bildenden Künste 2003 in Isny begonnen. Die Europa–Akademie schloss dann allerdings.

„In Isny ist uns damals aber schon aufgefallen, wie toll die Gegend hier ist“, sagt Glassl. Weswegen sie im württembergischen Allgäu weitermachen wollten — und dabei auf Leutkirch gestoßen sind, wo sich die VHS sehr offen für das Projekt gezeigt habe. „Auch die Unterstützung der Bevölkerung hier ist großartig“, schwärmt Glassl. Viele Leutkircher Familien nehmen Kursteilnehmer gegen einen geringen Unkostenbeitrag für die zehn Akademietage — die Sommerakademie 2023 geht vom 1. bis zum 12 August — bei sich auf.

Familienurlaub im Allgäu

Auch er selbst komme immer wieder sehr gerne nach Leutkirch. Mit dabei ist in der Regel dann gleich die ganze Familie, die demnächst auf vier Kinder anwachsen wird. Für sie seien die Tage im Allgäu dann immer ein kleiner Familienurlaub. Untergebracht seien sie in einer Ferienwohnung in Urlau. „Wobei bei mir der Urlaub nicht existent ist“, so Glassl schmunzelnd. Er komme dann eben abends oder in der Früh dazu.

Denn auch er als künstlerischer Leiter unterrichte während der Akademie den ganze Tag. Dazu komme die Organisation der Teilnehmerkonzert, für die der Professor der Musikhochschule München etwa immer am Vorabend, wenn klar ist, wer was spielt, noch die Programmblätter erstellt.

Aufgaben als künstlerischer Leiter

Vor den eigentlichen Tagen der Akademie gebe es eine enge Zusammenarbeit mit dem organisatorischen Leiter Maucher. Mit ihm plane er den Termin, schaue nach Räumen für den Unterricht und die Konzerte. Dass die Leutkircher Schulen der Akademie Räume zur Verfügung stellen, sei super, freut sich Glassl in diesem Zusammenhang. Zu seinen weiteren Aufgaben als künstlerischer Leiter gehöre auch die Konzeption des Programms des Eröffnungskonzerts (siehe Bericht unten). Außerdem betreut er die Homepage der Akademie und erstellt auch die Flyer und Plakate, erzählt Glassl.

Ein Engagement, das sich offenbar auszahlt:

Die Sommerakademie Leutkirch hat einen hervorragenden Ruf, der weit über die Landesgrenzen hinausgeht“, sagt Glassl.

Auch die Resonanz der Zuhörer in Leutkirch und den anderen Konzertorten sei toll.

Schickedanz und Ickert

Dankbar sei er auch für das weitere Team auf künstlerischer Seite: Auch Geigen–Professor Christoph Schickedanz (Hamburg) ist seit der Gründung dabeigeblieben, Jan Ickert (Frankfurt am Main) unterrichtet nun im vierten Jahr die Celloklasse. „Das kann nicht einer alleine machen, sie sind immer mit involviert“, betont Glassl. Froh sei er immer wieder auch über die guten Pianisten, die die Akademie begleiten.

Die Sommerakademie ist dabei kein in sich geschlossenes Universum, von dem die Leutkircher Bürger nichts mitbekommen. Im Gegenteil. Neben den Konzerten fallen auch die jungen Menschen auf, die in dieser Zeit mit großen bunten Cellokoffern auf dem Rücken die Stadt bevölkern, flankiert von Kolleginnen und Kollegen, die Bratschen– oder Geigen–Etuis auf durch die Stadt tragen. Sie kommen für die Akademie aus vielen europäischen Ländern, aus den USA, Südamerika, Israel, Russland und der Ukraine, aus Japan, Korea Mexiko und China nach Leutkirch, berichtet Maucher.

Mix zahlreicher Nationen

Dieser bunte Mix zahlreicher Nationen sei toll. „Musik ist generell etwas sehr völkerverbindendes“, sagt Maucher. Der jüngste Teilnehmer in diesem Jahr ist übrigens erst neun Jahre alt. Viele Teilnehmer der ersten Kurse spielten heute in renommierten Orchestern.

Veranstaltungshinweis Die Konzerte im Überblick Im Zuge der Sommerakademie finden mehrere Konzerte statt. Am Montag, 31. Juli, eröffnen die Dozenten die Akademie. Weitere Konzerttermine in Leutkirch in diesem Jahr sind am Donnerstag, 3. August, um 21.30 Uhr die Musik zur Nacht in der Galluskapelle sowie am Donnerstag, 10. August, um 19.30 Uhr, das große Abschlusskonzert mit ausgewählten Teilnehmern in der Festhalle. Dazu gibt es weitere Konzerte in Bad Buchau (5. August, 19 Uhr, Goldener Saal), im Haus Tanne (6. August, 11 Uhr) und in Lindenberg (8. August, 19.30 Uhr, Kulturboden im Hutmuseum).

Neben den Räumen der Schule bekommt die Akademie in Leutkirch noch weitere Unterstützung: In der Festhalle findet die Sommerakademie einen guten Flügel und ideale Akustik für interne Konzerte aber auch für das Eröffnungs– und das Abschlusskonzert. Die Stiftung St. Anna stellt Kleinbusse für die Fahrten zu den Auswärtskonzerte zur Verfügung.

Die Firma Elobau, die OEW–Kulturstiftung und die Familienstiftung Miller–Weber sowie die Bürgerstiftung Leutkirch helfen der VHS mit Sponsoring und Spenden, die Kurse auch für Teilnehmer mit viel Talent und wenig Geld bezahlbar zu halten. Im Hotel Post gebe es zudem seit vielen Jahren ein Sonderkontingent für Akademiestudenten.

Weitere Infos online unter www.sommerakademie-leutkirch.de