Junge Kunst und Allgäu ‐ das passt in Leutkirch

Die Kunstschule Sauterleute in Leutkirch feiert in diesem Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum. 2003 in einem leeren Ladenlokal in der Schillersiedlung mit sieben Kindern gestartet, ist die Schule in der Stadt längst zu einer Institution geworden. „Viele haben damals gesagt, das läuft in Leutkirch nie“, sagt Gründerin und Leiterin Elisabeth Sauterleute beim Blick zurück. 20 Jahre später ist klar: Diese Stimmen sollten Unrecht behalten. Junge Kunst und Allgäu, das passt offenbar.

Nach mehreren Jahren im Bahnhof und einem Intermezzo im Leprosenhaus ist die Kunstschule seit 2018 mitten in der Stadt zu finden. Die beiden großen Schaufensterfronten Richtung Bachstraße und Kornhaus sorgen dafür, dass die Arbeit der Schule und die dort ausgestellte Kunst unmittelbar in die Stadt strahlen. Gleichzeitig ist die Kunstschule für Interessierte leichter auffindbar, die Hemmschwelle ist niedriger, erklärt Sauterleute.

Mitten in der Stadt

Was sie mit dem Vorteil der offenen Tür inmitten der Innenstadt meint, zeigt sich auch beim Pressegespräch anlässlich des Jubiläums. Neben Sauterleute sind auch Mitarbeiterin Eva Golubović und Praktikantin Thea Maria Krug dabei. Krug erzählt gerade, dass sie seit einem Jahr hier ist, um sich für ihr Kunstlehramtsstudium in Berlin vorzubereiten und ihre Mappe für die Bewerbung zu erstellen. Und wie toll die Atmosphäre in der Kunstschule sei, ohne die darüber mögliche Vernetzung die Bewerbung in Berlin so vermutlich nicht funktioniert hätte.

In diesem Moment kommt ein ehemaliger Schüler durch die Tür in den großen Ausstellungsraum im Erdgeschoss um kurz Hallo zu sagen. Er wird von Sauterleute herzlich begrüßt, man verabredet sich für den nächsten Tag.

Oft noch starke Verbindung

Diese sehr oft noch starke Verbindung zwischen der Kunstschule und ehemaligen Schülern sei eine der großen Stärken der Schule, so Sauterleute. Das Alumni-Programm zur Bildungsnachhaltigkeit, in dem ehemalige Schüler mit derzeitigen gemeinsam arbeiten und ihre in Studium und Beruf erworbene Erfahrungen an diese weitergeben, ist dementsprechend auch einer der vier Säulen der Kunstschule.

Die anderen drei Säulen sind, wie Sauterleute erklärt: Der Kunstunterricht für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Kooperation mit Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen sowie die professionelle Studienbegleitung für alle gestalterischen und künstlerischen Studiengänge. Damit erreiche sie jährlich in rund 3000 Unterrichtseinheiten etwa 1500 Teilnehmer, so Sauterleute. Finanziert wird die Kunstschule ‐ ein gemeinnütziger Verein und Mitglied im Landesverband der Kunstschulen Baden-Württemberg ‐ durch die Kursgebühren, öffentliche Förderungen sowie Spenden.

Offenes Konzept

Mit Blick auf die Kooperationen erzählt Sauterleute, dass sie beispielsweise regelmäßig zu Grundschulen in den Ortschaften hinausfahren, während etwa Schüler der Gemeinschaftsschule in die Räume der Kunstschule kommen. Mit ihrem offenen Konzept, dass sich über die letzten 20 Jahre entwickelt hat, würde sie große Erfolge erzielen: Ohne Leistungsdruck und Klassenstufen könne hier jeder etwas in den Ideenpool einbringen, aus dem sich dann wiederum jeder etwas herausnehmen könne.

Generell wichtig ist Sauterleute der soziale Aspekt. In der Kunstschule sollen auch Kindern und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund oder aus solchen ohne große finanzielle Möglichkeiten an künstlerischer Bildung teilhaben. Ebenso wie Menschen mit Behinderung. Die Gruppen in den Kursen würden sich in der Regel von alleine einteilen, je nachdem, wer wann Zeit hat. Dann könne es gut sein, dass in einer Gruppe eine Jugendliche mit Down-Syndrom, ein junger afghanischer Geflüchteter und ein Kind aus einer privilegierten Familie zusammen Kunst erleben. „Jeder lernt hier etwas vom anderen“, erklärt Sauterleute.

Am Ende eine schwarze Null

Das Team der Kunstschule besteht derzeit aus fünf ständigen Mitarbeitern, zehn Dozenten in Projekten und drei Ehrenamtlichen. Aber, so Sauterleute, das ändere sich immer wieder mal. Grundsätzlich brauche es bei ihren Mitarbeitern immer auch eine gute Portion Idealismus. Die finanzielle Ausstattung des nicht gewinnorientierten Vereins sei oft angespannt. Dank der Förderungen und Spenden stehe bisher in der Regel am Ende eine schwarze Null. Bei Schülern, für die die Kursgebühren eventuell zu hoch sind, arbeite man unter anderem mit Stiftungen zusammen, um so eine Lösung zu finden.

Mit Blick auf die professionelle Studienbegleitung erzählt Sauterleute, dass die Mappen für die Bewerbung keines falls nur in originär künstlerischen Studiengängen zwingend nötig sind. Auch in Studiengängen wie etwa Architektur, Produkt- der Kommunikationsdesign sind solche Mappen Teil des Bewerbungsprozesses. Was auch Sinn mache, wie Sauterleute betont: „Ingenieurwesen und Gestaltung gehen ineinander über“.

Wechselnde Ausstellungen

Rund um die 20-Jahr-Feierlichkeiten hat die Kunstschule ein großes Programm auf die Beine gestellt. Bereits seit Ende Mai gibt es wechselnde Ausstellungen im Erdgeschoss zu sehen. Aktuell sind dort, noch bis zum 6. Oktober, Arbeiten der diesjährigen Praktikantinnen Thea Maria Krug und Anna Maria Roth zu sehen. Ausgestellt sind unter anderem Auszüge aus den Bewerbungsmappen.

Höhepunkt des Jubiläumsprogramms sind mehrere Veranstaltungen am dritten Novemberwochenende. Unter anderem gibt es eine Ausstellung gesammelter Werke aus 20 Jahren Kunstschule. Genutzt wird dafür dann auch das Gotische Haus. Das Jubiläumsprogramm geht aber noch bis zum Sommer 2024 weiter. Unter anderem gibt es vor dem Kinderfest ein Kunstcamp für Jugendliche aus Leutkirch und der italienischen Partnerstadt Castiglione delle Stiviere. Die dabei entstehenden Arbeiten sollen dann am Kinderfest ausgestellt werden.

Weitere Infos gibt es unter www.kunstschule-sauterleute.de sowie auf der Instagram-Seite der Kunstschule.