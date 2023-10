Julia Kuhn liest aus „Ravenhall Academy 2“ im Osiander Leutkirch

Bestseller-Autorin Julia Kuhn kommt am Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr in der Osiander Leutkirch, Marktstraße 14. Sie liest aus der Fortsetzung ihres Bestsellerromans Ravenhall Academy. Passend zu Halloween: wer mit der besten Verkleidung erscheint, bekommt ein signiertes Exemplar von Julia Kuhns neuem Buch, teilt die Buchhandlung mit. Es gibt Gruselsnacks und schaurige Getränke.

Zum Buch: Die Ravenhall Academy ist für die junge Hexe Lilly Campbell inzwischen zu einem Zuhause geworden. Einem Zuhause, das sie am liebsten nicht mehr verlassen würde, doch die dramatischen Ereignisse in der magischen Welt führen sie nach Irland. In der Halloweenstadt Rathcroghan angekommen, trifft sie auf den charmanten Ryan, der ihr die Geheimnisse dieses mysteriösen Ortes näherbringt. Aber Lilly muss bald feststellen, dass in den Tiefen der Wälder Irlands Geister und dunkle Mächte ihr Unwesen treiben. Diese stellen nicht nur ihre Hexenkräfte auf die Probe, sondern sorgen auch dafür, dass sie erneut auf Jason trifft, der ihr Herz noch immer schneller schlagen lässt.

Julia Kuhn wurde 1996 in Süddeutschland geboren und lebt auch heute noch dort mit ihrem Ehemann. Wenn sie nicht gerade an neuen Geschichten schreibt oder Welten in Büchern entdeckt, könnte sie stundenlang durch den Nebel tanzen, herunterprasselndem Regen und dem Flüstern des Windes lauschen.

Die Eintrittskarten zu zehn Euro gibt es im Vorverkauf bei allen Osiander und RavensBuch Buchhandlungen oder unter osiander.reservix.de/events sowie an der Abendkasse.