Jugendturniere des FC Leutkirch um den 1. Walter-Cup

Der FC Leutkirch richtet auch in diesem Jahr wieder Jugendturniere im Hallenfußball aus. Sie finden an zwei Wochenenden - am 6. und 7. Januar sowie am 13. und 14. Januar - in der Seelhaushalle statt. Wettbewerbe gibt es von den Bambinis bis zur C-Jugend. Zum ersten Mal wird um den Walter-Cup gespielt, da die Firma Walter Baustoffe GmbH als neuer Hauptsponsor gewonnen werden konnte, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Los geht es am Samstag, 6. Januar, von 9 bis 13.15 Uhr und 14 bis 18.15 Uhr mit dem D1- und D2-Turnier. In jeweils zwei Gruppen eingeteilt wird es einige Derbys geben, aber es sind mit dem FV Biberach, VfB Friedrichshafen und dem FC Memmingen auch höherklassige Mannschaften dabei. Noch attraktiver ist das Turnier durch die Teilnahme der benachbarten bayerischen Vereine der JFG Illerwinkel und Wiggensbach.

Am Sonntag, 7. Januar, ab 9 Uhr sind dann die Teams der C-Jugend an der Reihe. Auch hier ist das Teilnehmerfeld bunt gemischt aus Mannschaften der Region, bayerischen Vereinen und dem Bezirk Riß. Ab 14.45 Uhr wird es dann voll werden in der Halle, wenn 24 Bambini-Teams zum größten Teil aus der näheren Umgebung loslegen.

Am zweiten Wochenende ist die E-Jugend am Samstag, 13. Januar, mit ihren Turnieren dran. Ab 9 Uhr spielt die E1 und ab 14 Uhr die E2. Den Abschluss macht dann am Sonntag, 14. Januar, die F-Jugend. Morgens spielen zehn Mannschaften der F2, bei der es noch keine Wertung der Ergebnisse geben wird. Die F1 bildet dann ab 14 Uhr den Abschluss der Turniere. Auch hier gibt es keine Wertung oder Ranglisten und jedes Team wird fünf Spiele bestreiten.

Alle Turniere kann man unter www.meinturnierplan.de einsehen und die Ergebnisse während der Turniere live verfolgen.