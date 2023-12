Jugendmusikschule stimmt auf Weihnachten ein

Eine schöne Tradition ist das Adventskonzert der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, an dem ihre Schüler vom Kleinkind bis zum Jugendlichen ihre beeindruckende Musikalität nicht nur ihren Familien sondern auch den vielen anderen Zuhörern in der vollbesetzten Dreifaltigkeitskirche zeigen können. Unter der Leitung von Katrin Hegele gestalteten sie ein kontrastreiches, berührendes Programm, das auf das Weihnachtsfest einstimmte.

Einladend zum Beginn eröffnete das Percussions-Ensemble mit einem englischen Traditional, bevor die Kleinsten in der Elementar-Gruppe sich herzhaft singend die Papierflöckchen auf die Nase und Haare fallen ließen. Ein Volkslied aus Schlesien ertönte mit Klavier und Percussion, gefolgt von einem Klarinetten-Solo mit Klavierbegleitung. Zwei Gitarren gestalteten ein Konzert von Antonio Vivaldi wie die Juniorstreicher und Flitzebögen ein Traditional und die Titelmusik zum Film „Jurassic Park“. Mit dem Gitarrenensemble erklangen ein „Scherzi Musicali“ von Monteverdi und ein bekannter Hit von Sting. Mit vollem Sound ertönte dann das Blas-Vororchester mit „Songs of Afrika“ sowie zusammen mit Solo-Saxophon eine Romanze von Alfred Bösendorfer. Beim „Out of nowhere“ musizierten eine Klarinette mit Klavier bevor abschließend ein gemischtes Quartett das Publikum beim Singen von „Kommet ihr Hirten begleitete.

Die Leiterin der Leutkircher Zweigstelle, Katrin Hegele, dankte ihren Schülern und Kollegen für deren eindrucksvollen Einsatz sowie den Sponsoren und der Evangelischen Kirchengemeinde für die Unterstützung. Als weiteres „Dankeschön“ folgten ein anhaltender Applaus und gut gefüllte Spendenkörbe zugunsten des Fördervereins.