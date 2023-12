Der neue Bikepark in Herlazhofen hat inzwischen konkrete Formen angenommen. Die zahlreichen Erdhügel und auch große Teile der weiteren Strecke sind bereits sichtbar. „Wir haben ungefähr Halbzeit“, sagt Christoph Roth, Initiator des Projekts, mit Blick auf den Bau der Anlage. Im Frühjahr 2024 - sobald es über einen längeren Zeitraum trocken bleibt - sollen dann die weiteren Arbeiten über die Bühne gehen.

„Der Pumptrack ist schon ziemlich fertig“, sagt Christoph Roth im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Gemeint ist eine spezielle Strecke für Mountainbiker mit kleinen Hügeln und Steilkurven, die im Idealfall ohne das Treten in die Pedale gemeistert wird.

Der Blick vom Starthügel auf die Anlage. Sämtliche Erdhügel sind bereits geformt. (Foto: Simon Nill )

Der Rundkurs konnte nach Angaben des Leiters der Herlazhofer Radabteilung bereits Mitte Oktober zunächst mit einer Schicht aus Mineralbeton überzogen werden. Die Folge: Etliche Kinder und Jugendliche aus der Umgebung unternahmen auf diesem Teil der Anlage bereits die ersten Probefahrten.

Grünflächen kommen noch

Lediglich „grob vorbereitet“ ist indes die sogenannte Jumpline - der Teil der Strecke, auf dem die großen Sprünge über die Erdhügel möglich sind. Vor allem dort wartet auf Bikepark-Bauer Guido Tschugg, der bislang an acht – nicht zusammenhängenden – Tagen auf der Baustelle tätig war, noch Arbeit. Unterstützt wird er dann jeweils von ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern der Leutkircher Firma Mayer, die mit Baggern oder Radladern vor Ort ist.

Der Bikepark in Herlazhofen hat bereits konkrete Formen angenommen. (Foto: Simon Nill )

Die Materialhütte ist fertig. (Foto: Simon Nill )

Andere Arbeiten erledigt die relativ neu gegründete Radabteilung des SV Herlazhofen in Eigenleistung. So ist etwa die Materialhütte am Rande des Geländes bereits fertig gebaut. Dort lagern in diesen Tagen zum Beispiel die Sitze und Bänke, die dann im Frühjahr auf der Anlage fest installiert werden. Ehrenamtlich gestemmt werden soll auch das Anlegen der Grünflächen und das Pflanzen von Bäumen und Hecken.

Kurs für Kleinkinder

Neben der Hauptstrecken sind ein Sandkasten und auch ein Parcours für Kleinkinder mit Laufrad vorgesehen. „Das wird eine super Sache für viele Zielgruppen“, kündigte Roth bereits vor Monaten an. Die offizielle Einweihung soll im kommenden Jahr im Rahmen einer Feier über die Bühne gehen.

Bereits im Juli hatten die Bauarbeiten mit dem Abschieben des Erdbodens begonnen. Kurz darauf wurden Teile von alten Granaten und Munitionssplitter gefunden, offenbar von gezielten Vernichtungen von Kampfmitteln nach dem Kriegsende in unmittelbarer Nähe. Daraufhin wurde das Gelände fachmännisch von Altlasten befreit. „Das Ganze hat uns zum Glück nicht viel Zeit gekostet“, erklärte Roth damals.

Finanzierung nicht ganz geklärt

Noch nicht vollständig geklärt ist indes die Finanzierung des Projektes. Die Verantwortlichen rechnen mit Gesamtkosten von mindestens 104.000 Euro. Die Kosten sollen - neben einem Zuschuss des Württembergischen Landessportbund (WLSB) - überwiegend über Spenden und Sponsorengelder gedeckt werden. Nach Angaben von Roth sind derzeit bei sehr optimistischer Betrachtung noch etwa 7000 Euro offen.