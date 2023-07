Jugendliche fordern Teilnahme an nichtöffentlichen Sitzungen

Seit 2018 gibt es in Leutkirch einen Jugendgemeinderat, der alle zwei Jahren von den Jugendlichen gewählt wird. Bei jugendrelevanten Themen sollen die Jugendräte Ansprechpartner von Kindern und Jugendlichen aber auch von der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat sein.

Welche Projekte werden dort derzeit vorangetrieben, mit welchen Themen beschäftigt sich das Gremium aktuell? Schwäbische.de hat vergangene Woche die letzte Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause besucht.

Teilnahme an nichtöffentlichen Sitzungen

Einer der spannendsten Punkte stand dabei ganz am Ende unter dem Punkt „Weiteres“ auf der Tagesordnung: Der Jugendgemeinderat möchte mit eigenen Vertretern zukünftig an nichtöffentlichen Gemeinderats– und Ausschusssitzungen teilnehmen, soweit dort Punkte behandelt werden, die Vorschläge des Jugendgemeinderats oder jugendrelevante Angelegenheiten betreffen. Auch sollen die Vertreter dort dann ein Rederecht haben.

Der Grillplatz ist nunmehr seit 2019 unser Herzensthema. In den letzten drei Jahren haben wir viel Arbeit in dieses Thema investiert. Luis Kistler, Sprecher des Jugendgemeinderats

Einer entsprechenden Änderung der Geschäftsordnung des Jugendgemeinderats hat eine Mehrheit des Gremiums zugestimmt. Das letzte Wort hat hier allerdings der Gemeinderat, der ebenfalls einen entsprechenden Beschluss fassen müsste, wie Luis Kistler, Sprecher des Jugendgemeinderats, betonte. Klar sei auch, so Kistler, dass man sich dann auch zu 100 Prozent an die Verschwiegenheitspflicht halten müsse. Eine kurze Debatte gab es noch darüber, wer eigentlich festlegt, was „jugendrelevant“ ist.

Grillplatz beim Stadtweiher

Ein weiterer Punkt in der Sitzung war die Information zum aktuellen Stand der verschiedenen Projekte, die den Jugendgemeinderat derzeit beschäftigen. Eines davon ist der geplante Grillplatz beim Stadtweiher. „Der Grillplatz ist nunmehr seit 2019 unser Herzensthema. In den letzten drei Jahren haben wir viel Arbeit in dieses Thema investiert“, erklärte Kistler dazu vor einem Jahr. Ein Teil der Erdhügel auf dem betreffenden Gelände sei zwischenzeitlich zwar entfernt worden, mehr hat sich offenbar aber noch nicht getan.

Carmen Scheich, die als Kinder–, Jugend– und Familienbeauftragte den Jugendgemeinderat unterstützt, erklärte in der Sitzung, dass sie quasi „wöchentlich“ bei den betreffenden Kollegen in der Stadtverwaltung nachfrage. Der Bauantrag sei auch schon gestellt, es brauche wohl aber noch ein Umweltgutachten. „Wir werden weiter dranbleiben“ betonte Kistler. Er hoffe nun, dass es im Frühjahr 2024 mit der Umsetzung klappt.

Die weiteren Projekte

Ein weiteres Projekt nennt sich „Paint & Talk“. Hier gehe es darum, ausrangierte Bänke herzurichten, zu bemalen und dieser wieder aufzustellen. Aktuell gebe es dafür aber noch keinen Termin. Auch beim Kino, wo man in Absprache mit dem Betreiber mehr Filme für ein jugendliches Publikum nach Leutkirch bringen möchte, gebe es noch keine konkrete Ergebnisse, man sei aber in Gesprächen.

Ein weiteres Ziel des Gremiums ist es, in Dörfern ohne Einkaufsmöglichkeit Automaten mit Lebensmitteln und Getränken zur Nahversorgung aufzubauen. Damit Jugendliche in Orten ohne regelmäßigen ÖPNV–Anschluss nicht bei jedem kleinen Einkauf darauf angewiesen sind, dass ihre Eltern sie nach Leutkirch fahren. Auch hier stehe man aber noch am Anfang. Offen seien noch Fragen wie die, wer die Automaten befüllt und betreut.

Vorbereitungen für Bildungsmesse

Positiv dagegen sei, dass die Vorbereitungen für die Bildungsmesse mit der Geschwister–Scholl–Schule gut laufen würden. Es hätten sich bereits viele Firmen als Teilnehmer für die Veranstaltung im Oktober angemeldet. Neu ist demnach auch, dass die Messe zeitweise komplett öffentlich sein wird.

Außerdem gab es einen Rückblick auf die Berlinfahrt des Jugendgemeinderats sowie auf einen Generationenworkshop, bei dem sich auch Jugendgemeinderäte mit älteren Bürgern austauschten.