„Jetzt will ich die älteste Bürgerin der Stadt werden“ - so das klare Ziel von Marianne Heyland, die sich seit einigen Tagen nun in ihrem zweiten Lebensjahrhundert befindet. Ganz schön vermessen möchte man meinen, in der Begegnung mit der rüstigen Jubilarin wird man aber eines Besseren belehrt.

„Sie war auch nach mehreren schweren Stürzen immer ein ,Stehaufmännchen’. Mit ihrem starken Willen und Optimismus ist sie ein Beispiel für die anderen Patienten und auch für die Nachbarn, denn sie macht bis heute mit Begleitung und Rollator jeden Tag ihren Spaziergang in der Pfingstweide“, sagt Sohn Tilman nicht ohne Bewunderung.

Jubilarin trägt Gedichte vor

Marianne Heyland pflegt auf diese Weise „mit viel Disziplin“ und der Unterstützung ihrer Tochter Ute den Tagesablauf. Im hohen Alter noch sehr vital geht sie soweit möglich ihren Hobbies nach: die Pflege der Pflanzen im Haus und Wintergarten, die Lektüre aller Themen in der Tageszeitung sowie das Schauen von Tier- und Reisesendungen und Dokumentationen.

Dreimal in der Woche ist Marianne Heyland in der Tagespflege im Carl-Joseph-Seniorenzentrum, wo sie auch gerne Volkslieder singt und auswendig gelernte Gedichte vorträgt. Bis zum Tod ihres Mannes Horst im Jahr 2016 unternahm sie gerne Reisen in die ganze Welt, von China, Jordanien bis Südeuropa, mit dem besonderen Interesse an der Frühgeschichte. Über Jahre arbeitete sie dann ehrenamtlich in der Stadtbücherei und im Eine-Welt-Laden.

Ein Foto hat ausgereicht

Marianne wurde 1924 in Kamenz bei Dresden geboren und wuchs im Fabrikantenhaushalt ihrer Eltern auf, die eine Maschinenbaufirma mit Elektroinstallation betrieben. Nach der Grundschule besuchte sie das Lessing Gymnasium und trainierte als Jugendliche so erfolgreich die Leichtathletik, dass sie Kandidatin für die 1940 geplanten Olympischen Spiele war. Der Krieg verhinderte dies und es war Arbeitsdienst angesagt. Seit 1945 arbeitete Marianne im elterlichen Betrieb.

Ihren Mann lernte sie über den Bräutigam ihrer Schwester kennen: Beide waren Soldaten, in Moskau in Gefangenschaft und kehrten von dort Ende 1949 zurück. Schon beim Anblick eines Fotos von Marianne war für Horst die Sache klar: „Die will ich heiraten.“ Bei einem Besuch folgte dann konsequent: „Er kam, sah und liebte.“

Drei Kinder

Die beiden heirateten im Februar 1954 in Wuppertal, dem Arbeitsort von Horst im Betrieb von Fritz Zorn, der zwei Jahre später in Leutkirch eine Tochterfirma gründete und damit den Umzug der Heylands ins Allgäu verursachte. Aus der Ehe erwuchsen zwei Söhne, eine Tochter, eine Enkelin und zwei Urenkel. Die Familie wohnte zunächst in der Schillersiedlung und zog dann 1971 in das eigene Heim auf die Pfingstweide.