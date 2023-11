Jubiläumswochenende der Kunstschule Sauterleute

Die Kunstschule Sauterleute in Leutkirch feiert in diesem Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum (SZ berichtete). Rund um die Feierlichkeiten hat die Kunstschule ein großes Programm auf die Beine gestellt. Bereits seit Ende Mai gibt es wechselnde Ausstellungen im Erdgeschoss zu sehen. Höhepunkt des Jubiläumsprogramms sind mehrere Veranstaltungen an diesem Wochenende.

Ausstellung „20 Jahre Kunstschule Sauterleute“

Los geht es am Freitag, 17. November, von 19 bis 21 Uhr, mit der Eröffnung der Ausstellung „20 Jahre Kunstschule Sauterleute“ im Gotischen Haus, Marktstraße 32. Ab 21 Uhr geht es mit einer Eröffnungsfeier in der Kunstschule selbst weiter, Bachstraße 6.

Am Samstag, 18. November, werden zwischen 13 und 17 Uhr im Leutkircher Kino, Bachstraße 10, aktuelle Filme der Kunstschule gezeigt. Um 15 und 17 Uhr gibt es hier außerdem jeweils die Filmpremiere von „Liefer_Ant“ von Luca De Sousa Oliveira und Alexander Pannier und Schülern der Kunstschule mit einem Frage-Antwort-Teil. Zwischen 11 und 18 Uhr ist zudem die Ausstellung im Gotischen Haus geöffnet.

Jubiläums-Matinée in der Kunstschule

Der Sonntag, 19. November, startet um 11 Uhr mit der Jubiläums-Matinée in der Kunstschule. Die Ausstellung im Gotischen Haus ist an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Veranstaltungen sind öffentlich und kostenfrei.

2003 in einem leeren Ladenlokal in der Schillersiedlung mit sieben Kindern gestartet, ist die Schule in der Stadt längst zu einer Institution geworden. Nach mehreren Jahren im Bahnhof und einem Intermezzo im Leprosenhaus ist die Kunstschule seit 2018 mitten in der Stadt zu finden.