Joy of Voice und Leutkircher Also–Team feiern Geburtstag

Zum Abschluss der 20. Auflage des Altstadt–Sommerfestivals (Also) haben am Sonntagabend die Gruppe Joy of Voice und das Also–Team gemeinsam Geburtstag gefeiert. Wegen des genialen und stadtübergreifend bekannten Bühnenprogramms der Aitracher Gesangstruppe füllte sich noch einmal die Leutkircher Altstadt — trotz des einsetzenden und leider andauernden Regens.

Die finale Festival–Show präsentierte sich unter dem Motto „Together“ und brachte nicht nur Menschen auf und hinter der Bühne zusammen, sondern auch davor. Immer wieder wurden die Gäste und Mitglieder des Also–Teams animiert, sich einzubringen, mitzusingen und zu klatschen.

Zu dem beliebten Song „Happy Birthday to you“ von Stevie Wonder aus den 80er–Jahren kamen nach und nach die Mitglieder von Joy of Voice und des Also–Vereins auf die Bühne, tanzten und sangen den allseits bekannten Ohrwurm mit. Als die Musik verstummte wurde sowohl auf der Bühne, als auch im Publikum kräftig weiter mitgesungen. Das Wippen der Beine und schunkelnde Bewegungen blieben natürlich nicht aus und unterstrichen den Geist dieser Bühnenshow.

Joy of Voice zeigte in dieser finalen Show wieder einmal die unglaubliche Bühnenpräsenz des Ensembles, ein gewaltiges Stimmpotential und ein Repertoire, das so ziemlich alle Genres der Musikgeschichte von Rock und Pop bis hin zu Musical und Co. abdeckte. Es war für jeden Geschmack etwas dabei.

Hierbei zeigten die Akteure auf der Bühne einmal mehr, dass nicht nur die Stimme, sondern auch schauspielerisches Talent eine wirklich gute Performance ausmachen. Untermalt wurde diese Symbiose durch glitzernde und eindrucksvolle Kostüme und Accessoires, die einmal mehr ein bisschen Broadway nach Leutkirch brachten.

Während der Gesang der Künstler langsam durch die Leutkircher Altstadt schallte, tröpfelte der Regen weiterhin unaufhörlich auf Schirme, Mützen und Regencapes herunter. Dem Gefühl der unglaublichen Freude am Singen, das Joy of Voice wieder einmal professionell auf die Bühne zauberte, konnte dieser Gruß vom Himmel jedoch nichts anhaben.

Angelika Maier, die die Gesangs– und Bühnenschule Joy of Voice vor 20 Jahren in Aitrach gegründet hatte, erklärte: „Ich habe ein Stoßgebet nach oben geschickt. Es hört gleich auf zu regnen.“ So ganz ist es wohl „oben“ nicht angekommen, allerdings schafften es einige Sonnenstrahlen durch den Regen hindurch.