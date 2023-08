Joy of Voice singen beim Also–Festival

Das Also–Festival–Finale am Sonntag, 13. August, wird zur Jubiläumsshow „Together!“ von Joy of Voice Stage Art. Das bekannte Showensemble (Foto: Veranstalter) feiert das 20–jährige Also–Jubiläum mit einem Resümee über die letzten 20 Jahre und möchte ein Feuerwerk aus Rock, Pop, Schlager, Musical, Tanz und humorvollen Showelementen auf die Bühne bringen. Mit dabei sind auch der Leutkircher Kevin Prinz, Daniel Mladenov sowie die „Engelsstimme Bayerns“, Marlon Löffler. Auf der Open–Air–Bühne am Rathaus, bei Regen in der Festhalle Leutkirch. Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro und an der Abendkasse zu 24 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Tickets sind unter https://www.also–leutkirch.de/tickets–276.html oder über [email protected] erhältlich.