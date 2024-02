Ob er mehr ein Kopf- oder mehr ein Bauchmensch sei, lautete eine Frage aus dem Publikum an Michael Ebert. „Bopf“, antwortete er spontan und musste über diese Wortschöpfung selbst lachen.

Will heißen, er ist beides. Der Chefredakteur des Süddeutsche Zeitung Magazins und zugleich Autor des Romans „Nicht von dieser Welt“ war am Montag zu Gast bei „Talk im Bock“ im Leutkircher Bocksaal. Im Gespräch mit Moderatorin Nina Poelchau ging es um sein Leben als „die Edelfeder“, um sein Buch und darum, wie man das Beste aus allem macht.

Finanziell in Schieflage

Das Film-Intro an diesem Abend zeigte einen Mann, Jahrgang 1974, geboren in Freiburg im Breisgau und aufgewachsen in Schramberg, der Zuversicht ausstrahlt. Trotz allem, muss man sagen, denn seine Kindheit war alles andere als beneidenswert. Eingeblendet wurde ein mittlerweile verfallenes Gebäude, das sich einst Krankenhaus von Schramberg nannte. Es ist verschlossen und verkommt. Nur ist das genau der Ort, wohin es ihn im Alter von sieben Jahren verschlug. Nicht als Patient, sondern gemeinsam mit den Eltern in die Personal- oder Hausmeisterwohnung.

Seine Mutter arbeitete dort als Krankenschwester. Die Familie war finanziell so sehr in Schieflage geraten, dass es nicht mehr für eine Wohnung reichte. Die kleine Stadt im Schwarzwald - ein Donnerhall? Braucht es den als Einstieg in einen Talk, den zum 220. Mal das Jazz-Ensemble Just Friends musikalisch umrahmte? Aus Eberts Sicht eher nein, denn Schramberg ist einfach Schramberg. Der Ort, der für ihn bis heute Heimat bedeutet. Auch, wenn er dort schon lange nicht mehr lebt.

Der Wert des Geldes

Im ersten Teil ging es um sein Aufwachsen im Krankenhaus. Ob er sich arm gefühlt habe? Ja, die Verhältnisse mit dem Vater als „unglücklichem Versicherungskaufmann“ seien schwer gewesen. Und ja, die Angst vor dem Verarmen gehe selbst dann nicht weg, wenn mehr als genug Geld vorhanden sei. „Geld bedeutet in Deutschland Sicherheit. In Amerika Freiheit“, stellte Ebert klar. Er brauche das Gefühl, jederzeit Zugriff darauf zu haben. Also keine Geschäfte mit Immobilien oder Aktien.

Als Junge konnte er sich frei im Krankenhaus bewegen. Er sei so eine Art „Maskottchen“ gewesen, das akzeptiert wurde. Und danach? Für Ebert stand früh fest: Er wird Journalist, ohne Wenn und Aber. Seine erste Veröffentlichung für die Lokalredaktion der „Schwäbischen Zeitung“ in Schramberg gelang ihm mit 15 Jahren. Das Wochenblatt habe er ausgetragen. Und sich schließlich für ein Volontariat in Leutkirch beworben. Ohne vorheriges Studium.

Das Buch Michael Ebert, „Nicht von dieser Welt“. Roman. Penguin Random House Verlagsgruppe. 2023. 240 Seiten. 24 Euro.

Die Geschichte mit der Ampel

Drei Monate, danach auf der Walz, dann nochmal Leutkirch bei dem kürzlich verstorbenen Klaus Nachbaur und Joachim Rogosch. „Ich habe der SZ sehr viel zu verdanken“, gestand er ein und erinnerte sich an seine erste Reportage, als Poelchau ihm die Geschichte mit der nie grün werden wollenden Fußgängerampel entlockte. „Ich fand alles interessant. Von der Fasnet bis zum brennenden Bauernhof“, lachte er. Griff zum Buch und las die ersten Seiten.

Solche, die einen ohne Vorwarnung in das Erleben des 13-jährigen Ich-Erzählers Mischa stürzen. Wenn Ebert die eingelieferten Notfälle auflistet - drastisch und ungeschminkt. Nach dem Tod des Vaters 2022 sei ihm die Idee zu dem Buch gekommen. Nach dem Motto, wie man aus dem eigenen Leben einen Roman macht. Und der, so Poelchau, sei ihm ziemlich gut gelungen. Sehr lesenswert, angesiedelt zwischen Realität und Fiktion. Ein Bestseller sei es entgegen vieler Erwartungen angesichts des spannenden Plots nicht geworden, doch die Verkäufe seien gut und der Verlag zufrieden.

Dünn, aber beliebt

In der dritten Runde ging es um Ebert als Macher des SZ-Magazins seit 2013. Es ist das dünne Heft, das der Süddeutschen beiliegt und das sich ungebrochen einer großen Leserschaft erfreut. Digital wie auch als Paper. Ebert, der in den Jahren davor unter anderem beim „Stern“ redaktionell tätig war und verschiedene Magazine leitete, genießt diese Art des Journalismus.

Genügend Geld, Platz und Zeit zu haben, um an die zehn Hefte gleichzeitig planen zu können. So ziemlich alle Prominenten seien in der Rubrik „Sagen Sie jetzt nichts“ bis dato vertreten gewesen. Der einstige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück habe mit seinem „Stinkefinger“ für viel Rummel gesorgt und damit die Interviews ohne Worte berühmt gemacht. Angela Merkel wollte nicht, aber Papst Benedikt XVI. wäre gut gewesen. Nur an ihn heranzukommen, war schwierig. Fast hätte es über den damaligen Privatsekretär Georg Gänswein bis hin zum Stofftier geklappt, das Benedikt stets bei sich trug. Aber auch das ist nun vorbei.

Die Saalspende

Auf die Frage, wohin die Saalspende in Höhe von 878 Euro gehen soll, nannte Ebert die Organisation „Ärzte ohne Grenzen e. V.“ Gerade in Zeiten, wo Grenzen eher aufgebaut würden, brauche es Menschen, die ungebunden in die Welt gehen.