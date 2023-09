Jonas Schmeiser ist nicht zu bremsen

In Wuchzenhofen hat die Radabteilung der TSG Leutkirch die Rennen um den „Preis der Volksbank Allgäu Oberschwaben eG“ den „Radcenter Heiss Cup“ und den „BaWü Schüler Cup“ ausgerichtet. Die Rennen wurden in Gedenken an den tödlich verunglückten Valentin Kegreiß ausgetragen. Im Hauptrennen war Jonas Schmeiser vom RSC Kempten nicht zu stoppen.

Bei bestem Rennwetter ging es los mit dem Rennen der Amateur– und Junioren–U19–Fahrer über 20 Runden. Der Leutkircher Max Engel dominierte das Renngeschehen und schied allerdings durch einen bösen Sturz in der vorletzten Runde aus. Das Rennen gewann Fabian Dany aus Augsburg. Die U19–Klasse gewann Elias Hartmann vom RSC Kempten.

Zwischen fünf und zehn Runden fuhren anschließend die Schülerklassen der U11 bis U15 in den Rennen, die zum „BaWü Schüler Cup“ gewertet wurden. Die U11–Klasse gewannen Willi Kreuchauf vom RSV Sonthofen und Anna Hoferer vom SC Hausach. Die U13 männlich ging an Emil Kreuchauf aus Sonthofen. Die Mädchen der U13 und U15 starteten gemeinsam in einem Rennen, die U13 gewann Lena Sofie–Seidler, die U15 Selina Witzig. Ein starkes Feld der U15 männlich ging auf die zehn Runden; Baltasar Waldmüller vom RVC Reute gewann diese Klasse. Das Rennen der offenen Klasse (Jedermann) gewann Daniel Tews vom RC Pfullendorf. Das gemeinsam gestartete Rennen der U17–Jugendlichen und der Elitefrauen entschied Malcom Lee Otto für sich, bei den Frauen Daniela Groß vom RSC Nordsachsen vor der Leutkircherin Lea Waldhof, die für ein holländisches Team unter Vertrag steht. Vor dem Hauptrennen der Eliteklasse um den „Preis der Volksbank Allgäu Oberschwaben eG“ über 81 Kilometer hatten sich zahlreiche Mitglieder der TSG–Radabteilung zu einer emotionalen Ehrenrunde zum Gedenken an Valentin Kegreiß mit den Elitefahrern eingefunden. Von den Leutkircher Elitefahrern war Adrian Schmidberger am Start, der 18. wurde. Der mehrmalige Sieger Jonas Schmeiser vom RSC Kempten zeigte bereits im ersten Renndrittel wo der Hammer hängt. Sein erster Ausreißversuch war erfolgreich, da die restlichen Kemptener das Feld kontrollierten und ausbremsten. Schlussendlich gewann Jonas Schmeiser mit einer Runde Vorsprung.

Alle Ergebnisse www.tsg-radsport.de