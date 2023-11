Leutkirch

Jobmesse für Geflüchtete soll Gang ins Arbeitsleben vereinfachen

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Eine Jobmesse für Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund findet am Mittwoch, 8. November, in der Festhalle in Leutkirch statt.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 12:05 Von: sz