Jetzt für den Leutkircher Kinderkleider–Bazar anmelden

Interessierte können sich ab 25. Juli für den Leutkircher Kinderkleider–Bazar anmelden, der am 16. September stattfindet. In der Festhalle Leutkirch nehmen die Helferinnen die Waren am Freitag, 15. September, von 10 bis 15 Uhr an. Der Verkauf ist am Samstag, 16. September, zwischen 9 und 12.30 Uhr geplant. Angeboten werden gut erhaltene Herbst und Winterbekleidungen für Kinder, Umstandsmode, Kinderwagen und Spielwaren aller Art. Um der Nachfrage gerecht zu werden, ist ein Teenie–Angebot geplant, für das allerdings nur modische Stücke infrage kommen.

Wichtig: Aus Datenschutz gründen gibt es neue Artikellisten, die die Helferinnen nur unterschrieben entgegennehmen. Neue Listen gibt es bei Papier Wagenseil zum Kopieren und auf der Homepage des Bazars. Aus Platzgründen darf jede Anbieterin höchstens 50 Teile abgeben, darunter nur fünf Paar gut gepflegte Schuhe. Jedes Teil muss mit gut haftenden Etiketten ausgezeichnet sein — bitte keine Nadeln oder Klammern. Die Warenlisten gibt es im Internet unter www.kinderkleiderbazar–ltk.npage.de

Die zum Verkauf benötigten Kundennummern — aus organisatorischen Gründen sind diese auf 320 begrenzt — werden ab dem 25. Juli von 8 bis 18 Uhr vergeben unter 07561/4752, 07561/8202079, 07561/9884747 und 08373/9212332. Mit der Auszahlung und der Rückgabe von nicht verkauften Artikeln endet am Samstagabend zwischen 17.30 und 18.30 Uhr der Bazar. Für jede Kundennummer erhält das Bazarteam pauschal drei Euro als Annahmegebühr. Hinzu kommt ein Zehntel des Verkaufserlöses.