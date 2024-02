Jane Austens Happy-End-Story auf der Bühne

„Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ ist das Stück betitelt, das in der Volkshochschul (VHS)-Theaterreihe „Leutkircher Theater“ am Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr in der Festhalle zu sehen ist. Isobel McArthur hat das Stück nach dem Roman von Jane Austen fürs Theater adaptiert. Es gastiert das Landestheater Tübingen.

Wie bei allen VHS-Theatergastspielen gibt laut Pressemitteilung es auch zu diesem Stück eine Einführung in Stoff und Inszenierung. Birgit Reiher vom Landestheater Tübingen wird die Besucher um 17.30 Uhr im Lohboden (kleiner Saal in der Festhalle) auf einen spannenden Theaterabend einstimmen. Karten gibt es im Direktverkauf in der Touristinfo Leutkirch oder online über den Ticketdienstleister Reservix (www.reservix.de).

Zum Inhalt des Stücks: Mr. und Mrs. Bennet haben fünf mehr oder weniger wohl geratene, gesunde Töchter, ein Anwesen und auch das Geld reicht. Das Problem: Im viktorianischen England dürfen alleinstehende Frauen nicht erben - so wird die Suche nach Ehemännern die Töchter schnell auch eine existenzielle Angelegenheit. etwas ungehobelten Freund Mr. Darcy, dessen Manieren nicht zu seinem Kontostand passen? Isobel McArthur arbeitet mit großem Witz die Zwischentöne Jane Austens heraus. Sie stellt die im Roman am Rande auftauchenden Dienstmädchen ins Zentrum. Sie spielen und singen sich in wechselnden Kostümen mit einem sehr heutigen und emanzipiertem Blick durch die Geschichten von Stolz und Vorurteil. Bis die Liebe endlich siegt.

Zwei weitere sehr unterschiedliche Theaterabende stehen in diesem Frühjahr noch auf dem Spielplan der Reihe „Leutkicher Theater“: Am Samstag, 20. April, gastiert das Landestheater Schwaben aus Memmingen um 19.30 Uhr mit dem modernen Klassiker „Endspiel“ von Samuel Becket in der Festhalle. Und zum Ausklang der diesjährigen Spielzeit gibt es eine bitter-süße Beziehungskomödie. Am Sonntag, 5. Mai, zeigt die Badische Landesbühne aus Bruchsal das temperament- und tempogeladene Stück „Die Niere“ aus der Feder des österreichischen Theatermannes und Kabarettisten Stefan Vögel.

