Interkulturelle Woche in Leutkirch

Die diesjährige Interkulturelle Woche findet im Zeitraum vom Dienstag, 19. September, bis Samstag, 4. Oktober statt. Unter dem Motto „Neue Räume“ gibt es ein Veranstaltungsangebot im gesamten Landkreis Ravensburg.

Das Wille–Netzwerk präsentiert aus diesem Anlass vom 19. bis 22. September in Leutkirch die Veranstaltungsreihe „Kino & Kulinarik“ — eine Mischung aus Unterhaltung, Begegnung und Kulinarik.

Der Film Divertimento bildet dabei am Dienstag, 19. September, 20 Uhr, im Centraltheater den Auftakt. Die darauffolgenden zwei Abende stehen im Zeichen der internationalen Küche. So findet am Mittwoch, den 20.September, der Kochkurs Türkisch kochen und backen mit Merih Aksu–Ford und am Donnerstag, 21. September, der Kochkurs Balkan–Küche mit Koch Tomas Markovic statt.

Die Kochkurs–Abende beginnen jeweils um 17.30 Uhr. Dazu anmelden kann man sich per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0172/6464557. Kursort ist die Schulküche der Geschwister–Scholl–Schule im Öschweg 5 in Leutkirch.

Abgerundet wird die Kino & Kulinarik–Veranstaltungsreihe mit dem Internationalen Picknick am Freitag, 22. September um 17 Uhr auf der Leutkircher Wilhelmshöhe.

Am 23. September lädt der Helferkreis Asyl die zwei Reisefotografen Bruno Maul und Pascal Violo in die Kunstschule Sauterleute ein, die mit ihrer außergewöhnlichen Live–Reportage Karawane der Menschlichkeit Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit als Helfer in unterschiedlichen Flüchtlingscamps an den Rändern Europas geben.

Die Moscheegemeinde hat es wieder möglich gemacht, dass bereits zum zweiten Mal das deutsch–türkische Theater Ulüm am 29. September mit ihrem neuen Stück Sind sie Ausländer? Nein, ich bin Türke! ins Allgäu kommt.

Am 3. Oktober sind die Tore der Moschee für Besucher mit und ohne Führung geöffnet.

Abgeschlossen wird die Interkulturelle Woche mit der Ausstellung Typisch „Zigeuner — Sinti und Roma: Mythos und Wirklichkeit, die am 4. Oktober im Rathaus vom Landesverband deutscher Sinti und Roma eröffnet wird und bis zum 27. Oktober zu sehen sein wird.

Nähere Informationen zu den genannten Veranstaltungen sind unter