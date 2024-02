Ingenieurbüro Stotz spendet 6000 Euro an ortsansässige Vereine

Das Ingenieurbüro Stotz unterstützt erneut folgende Vereine und soziale Einrichtungen in der Region: DRK Ortsverein Aichstetten, Evangelische Freie Kirchengemeinde Isny, Förderverein der Grundschule Friesenhofen, Fürst-Georg Fanfarenzug Leutkirch, MTG Wangen 1849, Musikkapelle Aichstetten, Musikkapelle Engerazhofen, Musikkapelle Schloß Zeil, Narrenzunft Aichstetten, Narrenzunft Niebelgau Leutkirch, Rostocker Sieben, Rotary Club Isny Allgäu, Schulförderverein Eglofs-Eisenharz, Sportverein Gebrazhofen, Stadtkapelle Leutkirch, Tierauffangstation Leutkich, TSG 1847 Leutkirch, TV Isny 1846, Verein zur Pflege des Brauchtums - Narrenvereinigung Gebrazhofen. Insgesamt 6000 Euro konnten so sinnstiftend und zielgerichtet in und um Leutkirch verteilt werden.