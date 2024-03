Informationsveranstaltung zum kommunalen Biotopverbundplan

Eine öffentliche Veranstaltung zum aktuellen Stand der Biotopverbundplanung findet am Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr im Saal des Feuerwehrhauses Unterzeil, Greishofstraße 7, in Leutkirch statt. Dazu laden Bürgermeister Hubert Erath, Bürgermeister Thomas Kellenberger, Umweltbeauftragter der Stadt Leutkirch, Michael Krumböck, und Vertreter des Planungsbüros Sieber Consult ein.

Mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz Baden-Württemberg aus dem Jahr 2020 sind die Städte und Gemeinden verpflichtet worden, einen Anteil der Offenlandflächen auf dem Gemeindegebiet für den Biotopverbund zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2022 wurde im Zuge dieser Vorgaben von der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Leutkirch, Aichstetten, Aitrach die Sieber Consult GmbH beauftragt, eine Biotopverbundplanung für die Fläche der drei Gemeinden zu erarbeiten, so eine Pressemitteilung.

Im November 2022 wurde bereits die Öffentlichkeit in einer ersten Veranstaltung über die anstehende Planung informiert. Grundstückseigentümer konnten sich dabei an der Planung beteiligen und sich darüber Gedanken machen, Flächen für den Biotopverbund zur Verfügung zu stellen.

Besonders im vergangenen Sommer wurden verschiedene Kartierungen im Gelände durchgeführt. Damit kann nun der aktuelle Zustand besser beurteilt werden. Zusätzlich fanden erste Ortsbegehungen mit Grundstückseigentümern statt.

Nun sollen diese und weitere Ergebnisse der bisherigen Planung in einer Informationsveranstaltung den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt und diskutiert werden. Im Rahmen dieser Veranstaltung besteht zudem die Möglichkeit, aufgekommene Fragen zu beantworten sowie weitere Hinweise und Ideen in die Planung einzubringen. Dazu werden auch Vertreter des Landratsamtes und des Regierungspräsidiums Tübingen an der Veranstaltung teilnehmen und für Fragen zur Verfügung stehen.