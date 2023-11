Auf dem Gebiet der Stadt Leutkirch sind derzeit drei katholische Seelsorgeeinheiten zu finden. Ab dem kommenden Jahr wird sich das allerdings ändern. Nach Beschluss des bischöflichen Ordinariats (Diözese) werden dann die Einheiten „Leutkirch“ und „Alpenblick“ zusammengelegt. Der Bereich „St. Gallus-Allgäu“ bleibt hingegen wie gehabt. Was die anstehende Veränderung konkret bedeutet, erläutern Pfarrer Karl Erzberger (Kirchengemeinde St. Martin) und Stephan Wiltsche (Dekanat Allgäu-Oberschwaben) im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Derzeit liegen drei Seelsorgeeinheiten (SE) auf dem Gebiet der Stadt Leutkirch: im Osten die SE Alpenblick mit Ottmannshofen, Hofs, Wuchzenhofen, Urlau, Hinznang und Friesenhofen (beige); die SE Leutkirch mit dem Gebiet der Kernstadt sowie Adrazhofen, Mailand, Tautenhofen (grün); die SE St. Gallus-Allgäu im Westen (blau). Die SE Leutkirch und die SE Alpenblick sollen zusammengelegt werden. (Foto: DekanatAO )

Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre sind die einzelnen, weiterhin eigenständigen katholischen Kirchengemeinden auf Leutkircher Gemarkung in Seelsorgeeinheiten zusammengefasst. Deren Kirchengemeinderäte bleiben bei diesem Modell erhalten, und damit auch zahlreiche Verantwortungsbereiche ‐ etwa die Zuständigkeit für die Liegenschaften.

Team soll gerecht verteilt werden

Andere Aufgaben werden innerhalb der Seelsorgeeinheit über einen Ausschuss, dem Vertreter der einzelnen Gemeinden angehören, gemeinsam koordiniert. Darunter kann zum Beispiel die Jugendarbeit fallen, die Ehrenamtsorganisation oder die Firmvorbereitung. „Das heißt nicht, dass vor Ort etwas nicht stattfindet. Es geht um die gemeinsame Organisation“, betont Stephan Wiltsche, Referent des Dekanats Allgäu-Oberschwaben. Für jede Seelsorgeeinheit stehen zumindest ein Pfarrer und weitere hauptberufliche pastorale Mitarbeiter zur Verfügung.

Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass das Pastoralteam innerhalb des Verbundes gerecht verteilt wird, schildert Wiltsche. Einer der Hauptauslöser zur Bildung solcher Seelsorgeeinheiten sei der Priestermangel. Die mögliche Alternative, einzelne Pfarreien aufzulösen oder zentral zu verwalten, sei für die Verantwortlichen keine Option, ist sich Wiltsche sicher. Die Kirche wolle „nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Nähe der Menschen bleiben“, wodurch eine stärkere emotionale Verbindung zur Einrichtung entstehe. Deshalb waren in Leutkirch zunächst drei Seelsorgeeinheiten gebildet worden.

Pfarrstelle wird zunächst nicht ausgeschrieben

Weil Marc Grießer, zuletzt leitender Pfarrer der Einheit „Alpenblick“, im März dieses Jahres für den Abschluss seiner Promotion vom Gemeindedienst freigestellt wurde, ist seither eine Pfarrstelle unbesetzt. Die Diözese habe beschlossen, den offenen Posten zunächst nicht auszuschreiben. Vielmehr sollten die Planungen für eine gemeinsame Seelsorgeeinheit der Bereiche „Leutkirch“ und „Alpenblick“ beginnen.

Bereits im April hatte es dazu eine gemeinsame Sitzung der betroffenen Kirchengemeinderäte gegeben, schildert Karl Erzberger. „Alle Beteiligten haben die Veränderung als eine Notwendigkeit erkannt“, sagt der Pfarrer.

„Wir haben uns von Anfang an ehrlich gemacht, einen ehrlichen Austausch gesucht“, ergänzt Wiltsche.

Wie kann Kirche am Ort gestaltet werden?

Denn generell seien zum Beispiel Pfarrstellen immer schwerer zu besetzen. Viele angehende Priester würden darüber hinaus lieber in einem größeren Team arbeiten, statt als Einzelkämpfer. Eine größere personelle Einheit biete zahlreiche Chancen, um ein gutes Angebot auf die Beine stellen zu können.

„Wie kann Kirche weiter am Ort gestaltet werden?“ Das ist nach Angaben von Pfarrer Erzberger eine der zentralen Fragen, über die in den kommenden Wochen gesprochen wird. Klar ist, dass weiterhin an jedem Standort unter anderem Gottesdienste und eine „Grundversorgung“ angeboten werden sollen. Damit sind etwa kirchliche Trauungen oder Beerdigungen gemeint.

Nicht überall jedes Angebot

Darüber hinaus müsse es „aber nicht überall jedes Angebot geben“, erklärt Stephan Wiltsche. Als Beispiel nennt er einen Kinderchor, den auch Jungen und Mädchen aus Nachbarorten besuchen können. Die Familien seien heutzutage nicht mehr so stark auf den Ort fokussiert, meint der Dekanatsreferent. Vielmehr werde ein gutes Angebot auch von Interessenten aus der Umgebung gerne angenommen.

„Äußerlich“ werde sich durch die Zusammenlegung an der Struktur in Leutkirch gar nicht so viel ändern, meint Wiltsche. Denn der Plan sieht vor, dass innerhalb der neuen Seelsorgeeinheit, deren Name noch nicht feststeht, Anfang des kommenden Jahres eine zweite Pfarrstelle ausgeschrieben wird.

„Wir sind miteinander auf einem guten Weg“, sind sich Wiltsche und Erzberger einig. Alle wesentlichen Beteiligten seien in den Prozess involviert, der in den kommenden Tagen und Wochen in Form einer Kooperationsvereinbarung noch „zu Papier gebracht“ werden müsse.