In Leutkirch startet das Altstadt–Sommerfestival

Kaum ist das Kinderfest vorbei, startet am kommenden Mittwoch die nächste große Sause in der Leutkircher Innenstadt. Vom 2. bis 13. August steht wieder einmal das Altstadt–Sommerfestival (Also) mit rund 60 Einzelveranstaltungen auf dem Programm. Hauptorganisator Tezer Leblebici verspricht für die Jubiläumsauflage zum 20–jährigen Bestehen des Events „ein Highlight nach dem anderen“. Dazu zählen unter anderem:

Eröffnung mit „Leutkirch vespert“

Den Auftakt zum Altstadt–Sommerfestival markiert am Mittwoch, 2. August, ab 18 Uhr, die Leutkircher Vespertafel. Unter dem Motto „Leutkirch vespert“ ist jeder eingeladen, mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen und einem Picknickkorb in die Innenstadt zu kommen. Platzreservierungen sind nicht möglich. Essen und Geschirr muss von den Teilnehmern selbst organisiert werden, Getränke können auch vor Ort gekauft werden. Die Vespertafel zieht durch die Marktstraße.

Für stimmungsvolle Musik ist an der Eröffnung ebenfalls gesorgt. Neben „Verstehen Sie Brass?“, und den „Achtaler Musikanten“ spielt die Band „Wild Chucks“ auf der Bühne am Gänsbühl.

Wie Tezer Leblebici erklärt, hat sich Roland Hess als künstlerischer Leiter des Events zum Jubiläum etwas besonderes einfallen lassen. So sollen unter dem Motto „Vesper unter Kunst“ acht große Kunstbanner über der Marktstraße aufgehängt werden. Die Objekte wurden zuvor von namhaften Künstlern gestaltet.

Aufgrund der Veranstaltung wird die Marktstraße am 2. August ab 14 Uhr für den Verkehr gesperrt, Parkverbot in der Marktstraße gilt bereits ab 12 Uhr.

K4–Nacht

Am Freitag, 4. August, steigt die beliebte K4–Nacht. Die vier K’s stehen dabei für Kunst, Kultur, Kommerz und Kneipe. In der gesamten Altstadt gibt es geöffnete Ladengeschäfte, viele Künstlern, Live–Bands und Kulinarisches. Namhafte Künstler, die nach Angaben des Also–Vereins weit über die Region hinaus bekannt sind, zeigen ihre Werke. Ferner gibt es Malerei, Grafik, Zeichnungen und Bildhauerei in Kellern, Lagerräumen und unter freiem Himmel. Eines der Highlights an diesem Abend ist das Sommernachtsfeuerwerk über der Altstadt.

Shownacht von Bliems Bunte Bühne

Ein musikalischer beziehungsweise tänzerischer Höhepunkt ist eine Shownacht von „Bliems Bunte Bühne“, die seit 33 Jahren besteht und somit ebenfalls ein Jubiläum feiert. Unter dem Motto „Eine Reise durch Zeit und Emotionen“ haben die Verantwortlichen mit mehr als 100 Mitwirkenden nach Angaben von Leblebici eine „Hammer–Show“ mit vielen Spezial–Effekten vorbereitet. Die Shownacht findet am Sonntag, 6. August, um 20 Uhr auf der Open–Air–Bühne am Rathaus statt.

Kindertag

Besonders hervorzuheben ist der geplante Kindertag. Wie Tezer Leblebici verkündet, ist dort zum ersten Mal Tobi van Deisner, Weltmeister der Straßenzauberer, zu Gast. Er werde am Donnerstag, 10. August, gleich drei Shows präsentieren. Neu ist unter anderem auch ein „Marktbähnle“, das zweimal pro Stunde mit Interessierten durch die gesamte Altstadt fahren werde. Zudem ist erneut die Rollende Kinderturnwelt der Kinderturnstiftung Baden–Württemberg, die im vergangenen Jahr „richtig gut“ angekommen sei, erneut als einer von vielen weiteren Bausteinen des Kindertags eingeplant.

Talk vorm Bock

Esther Straub, Song Choi und Rolf Waldvogel sind in diesem Jahr beim Talk vorm Bock zu Gast. Sie werden am Montag, 7. August, auf der Open–Air–Bühne beim Rathaus interviewt.

Open–Air–Kino und Insel der Besinnung

An vielen Festival–Tagen gibt es hinter der Leutkircher Festhalle wieder das Open–Air–Kino mit spannenden und vielfältigen Filmen. Ebenfalls zum Programm zählt die bewährte „Insel der Besinnung“ in der evangelischen Gedächtniskirche. Fast täglich laden die Organisatoren dort zum Innehalten ein.

Beachvolleyball und Duathlon

In der SZ–Beacharena auf dem Marktplatz stehen während des Festivals einige Beachvolleyball–Turniere auf dem Programm. Ebenfalls sportlich geht es beim „MTB–Event mit Duathlon“ am Samstag, 12. August, zu.

Chris Metzger und Murat Parlak

Ein ansprechendes Programm bieten die Künstler Chris Metzger (8. August) und Murat Parlak (10. August). Letzterer ist unter anderem als Pianist, Sänger sowie Entertainer bekannt und bereits seit 20 Jahren beim Altstadt–Sommerfestival vertreten. Chris Metzger wird hingegen als „Stimmungskanone“ und „Multitalent“ angekündigt.

Musikalischer Familienabend mit Level Sixteen Allgäu Festival

Einen „schönen Abend mit der ganzen Familie“ kündigt das Also–Team für den Freitag, 11. August, an. Hinter der Festhalle beginnt ab 18 Uhr zunächst die Leutkircher Showbühne. Im Anschluss wollen „Hofenbrass“ und „PerBlechs“ für Stimmung bei der Dirndl– und Lederhosenparty sorgen.

Einen Tag später geht an gleicher Stelle das Level Sixteen Allgäu Festival über die Bühne — eine „Party mit angesagten DJ’s“.

Abschluss–Musical Joy of Voice

Voller Vorfreude ist Leblebici auch auf das Abschluss–Musical von „Joy of Voice“ am Sonntag, 13. August. Dieses sei extra für das 20–jährige Also–Bestehen entworfen worden. Der Name der Show: Together. „Das passt einfach“, sagt der Also–Vorsitzende. Denn nur gemeinsam — mit dem Team, der Stadtverwaltung, dem Bauhof und den Sponsoren — sei das Altstadt–Sommerfestival umsetzbar.

Weitere Informationen und Tickets zu einzelnen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.also-leutkirch.de