19 Tonnen Gesamtgewicht, 7,6 Tonnen Nutzlast, 306 PS, Getränkeaufbau — der jüngste Neuzugang im Fuhrpark der Leutkircher Brauerei Härle bringt alles mit, was für den Arbeitsalltag im Lieferverkehr braucht. Das Besondere dabei: Der Lkw der Marke Volvo ist vollelektrisch unterwegs, mit ökologisch erzeugtem Strom. Der ökologische Gedanke ist es auch, der die Brauerei bei dieser Neuanschaffung leitet. Denn betriebswirtschaftlich rechne sich die moderne Technik derzeit noch nicht.

Schon immer sei es sein Anspruch gewesen, bei ökologisch innovativen Investitionen voranzugehen, betont Geschäftsführer Gottfried Härle, der dabei auf den Bau der ersten großen Solaranlage vor mehr als 20 Jahren sowie den Bau der Holzhackschnitzelanlage 2008 verweist.

Die grüne Brauerei

Co–Geschäftsführerin Esther Straub nennt in diesem Zusammenhang die Nutzung von Etiketten aus Altpapier — etwas, was gar nicht so einfach sei, wie es sich für den Laien anhören mag, wie sie betont. Der Traditionsbetrieb nennt sich selbst „die grüne Brauerei“, beide Chefs sind auch entsprechend politisch aktiv.

Dieser Hintergrund ist auch mit Blick auf den neuen E–Lkw wichtig. Eine Anschaffung, die für sich alleine gesehen finanziell keinen Vorteil bringt, wie Härle betont. Im Gegenteil. Rein betriebswirtschaftlich mache das, Stand jetzt, selbst langfristig keinen Sinn.

Mehrkosten werden subventioniert

Denn obwohl vom Staat 80 Prozent der Mehrkosten, die im Vergleich zum Kauf eines entsprechenden Diesel–Lkws entstehen, subventioniert werden, koste der neue E–Lkw die Brauerei in der Anschaffung etwa 50.000 Euro mehr als ein vergleichbarer Diesel–Lkw.

„Für uns geht es um den ökologischen Gedanken“, betont Straub. Ein Mix aus Idealismus und schwäbischem Sturkopf sei es, weswegen man trotz der Kosten zugeschlagen habe. Sie erklärt aber auch: „Wir können nicht sagen, dass sich etwas ändern muss, wenn wir selbst den Antrieb dann nicht nachfragen.“

Gespannt auf Erfahrungen

Straub ist gespannt, wie sich der neue E–Lkw im Dauerbetrieb und im Winter schlägt. Grundsätzlich gehe es bei dessen Einsatz auch darum, Erfahrungen zu sammeln und diese weiterzugeben. Das, so Härle, sei auch eine der Ideen hinter der Förderung.

Bestellt hat die Brauerei den Lkw übrigens bereits vor knapp zwei Jahren. Nach rund eineinhalb Jahren Lieferzeit beim Hersteller hat dann der Getränkeaufbau nochmals rund ein halbes beansprucht. Der Volvo FE 42 Electric stamme aus der ersten Serie, die Volvo für den deutschen Markt produziert hat, berichtet Härle.

Nachfrage ist wichtig

Von rund 100 Fahrzeugen sei bei dieser Serie die Rede gewesen. Bei den Herstellern MAN und Daimler war man bei Lkw dieser Größenordnung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in der Serienproduktion. Daher ist sich Härle sich relativ sicher, dass „ihr“ E–Lkw mit zu den ersten serienmäßig hergestellten in Deutschland gehört.

Inzwischen sei aber auch bei anderen Herstellern die Serienproduktion gestartet. Wichtig, so Straub, sei es nun, dass diese Fahrzeuge von den Unternehmen auch nachgefragt werden. Gerade für den regionalen Lieferverkehr wie bei Härle, der sich in der Regel in einem Umkreis von maximal 60 Kilometern abspielt, ist die E–Mobilität auch bei Lastwagen die Zukunft, ist Gottfried Härle überzeugt. Die Reichweite des E–Lkw beträgt rund 250 Kilometer.

Nächster E–Lkw schon bestellt

Den nächsten E–Lkw — ein 7,5–Tonner von Iveco für die Heimbelieferung — habe die Brauerei bereits bestellt. Bei den Autos gelte bereits länger die Maßgabe, dass bei Neuanschaffungen nur noch E–Autos in Betracht kommen, sagt Härle.

Neben dem emissionsfreien Betrieb ist auch die Reduzierung des Verkehrslärms ein Ziel, das mit den neuen E–Lkw erreicht werden soll. Der Lkw sei so leise, dass er in der Innenstadt immer die Fußgänger im Blick haben müsse, die diesen oft nicht hören, erklärt einer der Härle–Fahrer bei einer kleinen Probefahrt mit dem Lkw.

Zukunft im regionalen Lieferverkehr

Und tatsächlich. Zumindest in der Fahrerkabine ist es sehr leise, und auch durch das geöffnete Seitenfenster ist nicht wirklich Fahrlärm zu vernehmen. Der Fahrer bestätigt, dass der neue Lkw beim Großteil der Fahrer sehr beliebt ist.

Es macht Spaß: Er hat eine gute Beschleunigung und ein angenehmes Fahrverhalten, berichtet er.

Einmal sei er mit diesem bereits bis nach Ehingen gefahren. Da habe er mit Blick auf die Reichweite schon ein mulmiges Gefühl gehabt. Aber alles hat funktioniert, zurück bei der Brauerei habe er laut Anzeige noch eine Reichweite von 70 Kilometern gehabt. Wie seine Chefs sei auch er überzeugt davon, dass im regionalen Lieferverkehr der E–Mobilität die Zukunft gehören wird.