Ohne Visum geht hier dieser Tage nichts: Das Leutkircher Hans–Multscher–Gymnasium ist rundherum abgesperrt, „einreisen“ kann man nur über die drei offiziellen Grenzposten. Die heiße Phase des Projekts „Schule als Staat“ (SZ berichtete) hat begonnen. Am heutigen Freitag sowie am Samstag kann jeder den Staat besuchen.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat am Donnerstag bei einer Führung mit den beiden Staatsoberhäuptern, Präsident Konstantin Wiedenmann und Kanzler Ferdinand Kaps, bereits einen Eindruck von Leutland, so der Name des Staates auf Zeit, bekommen.

Grenzübertritt nur mit Visum

Dank eines Visums für Staatsgäste war der Grenzübertritt kein Problem, an den beiden Besuchertagen wird für ein Gastvisum eine Gebühr von zwei Euro fällig. Einer der ersten Stände nach der Grenze vor dem Hauptgebäude ist die Slushbude, die — nomen est omen — unter anderem Slushys verkauft. Bisher, so die Jungs hinter dem Verkaufsstand, sei das Geschäft ganz gut gelaufen. Die Idee zu diesem Betrieb sei ihnen im Urlaub gekommen.

Stehen an der Spitze des Staates (von links): Präsident Konstantin Wiedenmann und Kanzler Ferdinand Kaps. Im Hintergrund ist der Verkaufsstand des Biergartens zu sehen. (Foto: Patrick Müller )

Insgesamt gibt es rund 60 Betriebe, berichtet die Lehrerin Jana Streso, die beim Rundgang dabei ist. Um deren Angebote in Anspruch nehmen beziehungsweise dort einkaufen zu können, müssen Gäste ihr Geld in die Währung von Leutland umtauschen, in Multscher. Für einen Euro bekommt man bei der Bank 25 Multscher.

Aufführungen des Staatstheaters

Damit kann man dann zum Beispiel eine Aufführung des Staatstheaters besuchen, wo der Eintritt zehn Multscher beträgt. Oder man besucht die Disco im zweiten Obergeschoss, wo im verdunkelten Raum die bunten Disco–Lichter bereits am Vormittag tanzen, und leistet sich dort einen alkoholfreien Hugo für 30 Multscher. Oder man bestellt sich im gemütlichen Biergarten ein Seezüngle für 40 Multscher.

Sogar eine Disco mit alkoholfreien Cocktails im Angebot gibt es. (Foto: Patrick Müller )

Man könnte sich davon aber auch eine Ausgabe der Echo kaufen, der Tageszeitung von Leutland. In der Donnerstagsausgabe liest man dann neben dem ausführlichen Nachbericht zur offiziellen Eröffnung, dass am Mittwoch bei der Staatseröffnung noch nicht alles reibungslos lief, da die Grenzstationen noch nicht aufgebaut waren.

Zeitung berichtet über Ladenschließung

Im Wirtschaftsteil geht es um einen Burger–Laden, der kurz nach der Eröffnung vorübergehend wieder geschlossen werden musste. In dem Staatsbetrieb, mit dem Arbeitslose beschäftigt werden sollten, wurden offenbar Hygienevorschriften nicht eingehalten, weswegen der Wirtschaftsminister kurzen Prozess machte. Es soll aber wohl einen neuen Anlauf geben.

Apropos Arbeitslosigkeit: Die liegt laut Kanzler Kaps derzeit bei acht Prozent. Um die bestehende Arbeitspflicht zu erfüllen, bekommen die betroffenen Staatsbürger zwei Stunden normalen Unterricht. Denn zwei Stunden Arbeit pro Tag sind Pflicht, die gesetzliche Höchstarbeitszeit liegt bei vier Stunden, damit die Bürger ihr verdientes Geld auch ausgeben können. Der Mindestlohn liegt bei 40 Multscher pro Stunde. Ausgenommen von der maximalen Arbeitszeit sind die Betriebsgründer.

Steuererklärung für jeden Tag

Diese müssen nach jedem Tag eine Steuererklärung erstellen, wo sie Einnahmen und Ausgaben, wie etwa Löhne und Wareneinkauf, auflisten müssen. Die Steuersätze bewegen sich zwischen zehn und 22,5 Prozent, je nach Art der Dienstleistung beziehungsweise des Warenangebots. Damit werden die Staatsausgaben finanziert, etwa für die Beamte.

Im Schokoladenparadies sind alle Produkte zu 100 Prozent Bio, versichern die Verkäuferinnen. (Foto: Patrick Müller )

Für diese Steuergelder sorgen sollen unter anderem mehrere Essensstände, ein Second–Hand–Laden, ein Fitnessstudio mit breiten Kurs–Angebot, ein Tanzstudio, das Schokoparadies, ein Escape Room und ein Roller–Verleih, um nur einige zu nennen. Besonders beliebt bei den Lehrern sei auch der Autowaschdienst, erzählt Streso.

Der Autowaschdienst werde von vielen Lehrern genutzt. (Foto: Patrick Müller )

Interessant zu beobachten sei, dass die älteren Schüler das Projekt eher unter dem politischen Aspekt sehen würden, während die jüngeren in den Betrieben aufgehen würde, teils sogar eigens T–Shirts dafür organisiert haben.

Was Kanzler und Präsident antreibt

Auch Präsident und Kanzler gehören als Zehntklässler eher zu den Älteren. Warum er sich als Präsident zur Wahl gestellt hat? „Weil ich das Projekt wichtig finde“, sagt Wiedenmann. Es sei eine gute Möglichkeit, hautnah zu erfahren, wie Politik und Wirtschaft funktioniert.

Kanzler Kaps ging bereits als Kanzlerkandidat seiner Partei in den Wahlkampf. Dass er am Ende der Kanzler wurde, habe auch daran gelegen, dass sich nach der Wahl die stärkste Partei, die eigentlich ein Kaiserreich etablieren wollte, aufgelöst hat.

Der öffentliche Staatstag am Freitag geht von 7.30 bis 16 Uhr, am Samstag kann der Staat von 14 bis 21 Uhr besucht werden.