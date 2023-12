In der Elisabethen-Apotheke in Leutkirch endet eine Ära

In der Leutkircher Geschäftswelt steht eine Änderung bevor: Nach 32 Jahren übergibt Apothekerin Bärbel Becher die Elisabethen-Apotheke in der Marktstraße in jüngere Hände. Mit dem Jahreswechsel übernimmt Apothekerin Stephanie Harlacher aus Amtzell diese. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ blickt Becher auf die vergangenen Jahrzehnte zurück und erklärt, wie es in der Apotheke weitergeht.

Die Elisabethen-Apotheke hat eine lange Tradition. Eröffnet wurde sie 1952 von Selma Maier, Schwester von Baden-Württembergs erstem Ministerpräsidenten und eine der ersten Frauen, die in Württemberg ein Pharmazie-Studium absolvierte. Eine lange Geschichte also, die nun weiter fortgeschrieben wird.

Erfolgreiche Nachfolgesuche

Sie sei sehr froh, betont Becher, trotz der aktuell schwierigen Zeiten im Gesundheitswesen - mit Medikamentenmangel, Personalmangel und einem erheblich gestiegenen Verwaltungsaufwand - mit Harlacher eine kompetente Nachfolgerin gefunden zu haben. Damit konnte die Nachfolgesuche nach rund zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen werden.

Dass die Suche so lange dauerte, liegt auch daran, dass der Gang in die Selbstständigkeit ein großer Schritt ist, wie Becher betont. Umso glücklicher ist sie, dass es nach zahlreichen Gesprächen mit Bewerbern nun passt. Zumal mit Harlacher die Apotheke damit auch in vierter Generation weiter von einer Frau betrieben werden wird. Und auch die homöopathische Ausrichtung bleibt erhalten: Homöopathie und Naturheilkunde ist eines von mehreren Fachgebieten von Harlacher.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Die derzeit 13 Mitarbeiter werden alle übernommen, wie Becher berichtet. Ihre Nachfolgerin möchte das Team darüber hinaus noch erweitern. Ein Team, das Becher als „hervorragend“ bezeichnet. „Ohne ein gutes Team hat man heutzutage keine Chance“, betont die Apothekerin. Alle ihre Mitarbeiter seien engagiert, gut ausgebildet und bildeten sich kontinuierlich weiter. Eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung also, die Harlacher mit Blick auf Entwicklungen wie das E-Rezept oder die Tele-Pharmazie vorantreiben möchte.

„Der Beruf ist ständig im Wandel“, sagt Becher. Auch während der über 30 Jahren, in denen sie die Apotheke nach der Übernahme 1991 führte, war das so. Leider war dieser Wandel nicht immer zum Besseren, merkt sie kritisch an. Gefragt nach der einschneidendsten Veränderung nennt sie die letzten Jahre, angefangen von der Corona-Pandemie mit den entsprechenden Maßnahmen sowie den Lieferengpässen, deren Management viele Kapazitäten bindet.

Viele schöne Erinnerungen

Generell sei der Blick zurück aber vor allem von vielen schönen Erinnerungen geprägt. Etwa von den vielen positiven Rückmeldung von Kunden, die berichten, dass die Beratung gut war und ihnen geholfen hat. „Auch für die Mitarbeiterinnen ist es immer wieder schön, wenn man diese Rückmeldungen bekommt und weiß, dass man geholfen hat. Das ist schließlich das Ziel unseres täglichen Tuns“, unterstreicht Becher.

Durch die hohe Kundenbindung mit entsprechend vielen Stammkunden kenne sie selbst mittlerweile bei einigen Familien drei Generationen, erzählt sie. „Es gibt viele Leute, die zu uns kommen, weil auch der Opa schon hier war“, sagt sie. Überhaupt seien es die „viele nette Gespräche“, die ihr in Erinnerung bleiben werden.

Eine schöne Entwicklung war zudem zuletzt die Eröffnung des Leutkircher Hospizes. Da zu ihren Fachrichtungen auch die Palliativpharmazie gehört, „war das eine schöne Aufgabe, die dazugekommen ist“, so Becher.

Vorfreude auf Reisen

Jetzt aber freut sie sich schon auf die Zeit, in der die Apotheke in jüngere Hände übergeben ist - und sie selbst zusammen mit ihrem Mann wieder mehr auf Reisen gehen und neue Kulturen und Sprachen lernen kann. Einfach mal was ganz anderes als die Pharmazie machen, erklärt Becher. Und natürlich freue sie sich auch darauf, Termine auszumachen, ohne davor zu schauen, ob sie da eventuell Notdienst hat.

Bis es in ein paar Wochen soweit ist, ist Becher nun während der Übergangsphase immer wieder auch zusammen mit ihrer Nachfolgerin Harlacher in der Elisabethen-Apotheke anzutreffen. In der ersten Dezemberwoche kommt Harlacher - lange Jahre leitende Angestellte in einer Wangener Apotheke, verheiratet und Mutter einer Tochter - nach Leutkirch, um schon mal die Abläufe und auch die Kunden kennenzulernen.