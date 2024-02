Vor allem bis zu 370 Wohnungen entstehen derzeit im innerstädtischen Neubaugebiet „Storchengärten“ - nahe des Leutkircher Bahnhofs. Einige der großen Mehrfamilienhäuser sind fertiggestellt und auch schon bezogen. Weitere 53 Wohnungen sollen ab dem Sommer vermietet werden. Parallel dazu laufen unter anderem die Planungen für den zweiten Bauabschnitt, der „perspektivisch“ in den kommenden Jahren realisiert werden soll.

Der siebengeschossige „Marker“ ist bereits seit rund einem Jahr bewohnt. (Foto: Simon Nill )

„Wir sind zufrieden mit dem bisherigen Verlauf“, sagt Rainer Geser, Geschäftsführer der Investorenfirma IVG über die Bauarbeiten im neuen Stadtquartier, die sich „größtenteils im Zeitplan“ befinden. So sind zum Beispiel die 38 Wohnungen im siebengeschossigen „Marker“, dem größten Gebäude des Areals, bereits seit rund einem Jahr bewohnt. Zum Gebäude - das es nach Einschätzung von Geser in dieser Form wohl kein zweites Mal gibt - habe er bislang ausschließlich positive Resonanz erhalten.

Zwei Gebäude stehen aktuell im Fokus

Seit einiger Zeit sind zudem drei weitere Mehrfamilienhäuser - angrenzend an den „Marker“ - fertiggestellt. Insgesamt 90 Wohnungen, die alle längst verkauft seien, können dort bezogen werden. Außergewöhnlich: Parallel zum Hochbau wurden in diesem Bereich zuletzt auch die Straßen errichtet und weitere Tiefbau-Arbeiten erledigt. „Wir haben beides gleichzeitig gut hinbekommen“, resümiert Geser.

Nur einige Meter von diesen drei Mehrfamilienhäusern entfernt wird derzeit an zwei weiteren großen Gebäuden gearbeitet. Dort entstehen - angrenzend an den künftigen Quartiersplatz - wiederum 53 Wohnungen, die die IVG selbst vermieten will. 49 davon sollen - als geförderter Wohnraum - an Menschen mit geringeren Einkommen vergeben werden. Die Preise liegen nach Angaben von Geser 33 Prozent unter dem Mietspiegel.

Für Familien und Senioren geeignet

„Die Nachfrage ist enorm“, erklärt der Geschäftsführer. Einige der Wohnungen seien gezielt etwas kleiner bemessen worden und zum Beispiel ideal für Senioren geeignet. Andere bieten ausreichend Platz für Familien.

Es soll - wie im gesamten Quartier - ein Mix aus Jung und Alt werden. Rainer Geser

Im Erdgeschoss dieses Gebäude-Komplexes sind sowohl eine Tagespflege für ältere Menschen sowie ein Café vorgesehen.

Noch zum ersten Bauabschnitt zählen darüber hinaus einige Einfamilien-Reihenhäuser sowie Doppelhäuser. Die ersten davon sind errichtet, die weiteren sollen „nach und nach“ folgen. Auch für diese Flächen gibt es laut Geser zahlreiche Interessenten.

Kauf-Nachfrage nimmt ab

Mittlerweile sei die Kauf-Nachfrage allerdings nicht mehr ganz so hoch, was mit dem gestiegenen Zinsniveau und mit den hohen Baukosten zusammenhängt. Das beeinflusst in diesen Tagen auch die Planung des zweiten Bauabschnitts im Gebiet „Storchengärten“, der „perspektivisch“ umgesetzt werden soll. Gemeint ist der östliche Teil der Sägestraße. Teile des Geländes sind derzeit auch noch an Firmen verpachtet.

Zwei weitere große Gebäude sollen im Sommer bezugsfertig sein. (Foto: Simon Nill )

Die IVG ist in diesen Tagen auch an anderer Stelle in Leutkirch beim Wohnungsbau aktiv. An der Wilhelmstraße 18 plant das Unternehmen mit einem Mehrfamilienhaus mit elf neuen Eigentumswohnungen. „Der Baubeginn erfolgt in diesem Frühjahr“, erklärt Geser.